Progetto Erasmus, al Ruffilli una settimana di laboratori teatrali con studenti da Inghilterra, Canada ed Australia

Fino a sabato sono in corso presso l'Istituto Professionale Ruffilli dei laboratori teatrali che vedono coinvolti studenti dai 12 ai 18 anni che provengono da vari Paesi Europei nonchè dal Regno Unito, Canada ed Australia. I gruppi di ragazzi sono accompagnati da due persone, un artista ed un loro insegnante, e saranno i protagonisti di una restituzione di quanto vissuto, sabato davanti a 300 allievi dell'Istituto." In un momento in cui il mondo appare diviso in maniera irrimediabile, aiutare degli adolescenti provenienti da così tanti Paesi a dialogare tra loro per riflettere insieme su quello che il vento del cambiamento può portare di positivo aiuta a ben sperare nel futuro, nonostante tutto", viene illustrato.