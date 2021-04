Dal festival al progetto europeo: Forlì si prepara a celebrare Caterina Sforza

Grande interesse si è sviluppato, in Romagna e non solo, in questi ultimi anni intorno al personaggio di Caterina Sforza. Non sono mancati, infatti, studi e convegni incentrati sulla figura della “Leonessa di Romagna”. Ma la città di Forlì è pronta a fare ancora di più per celebrare questo grande personaggio che ha influenzato storia e cultura di tutto il Paese.

"Quello che mancava era un appuntamento di più ampio respiro che proiettasse Caterina nell’attualità - afferma lo studioso Marco Viroli -. Per questo il Comune di Forlì, con il proprio Assessorato alla Cultura, durante l'anno 2020 ha intrapreso un percorso di riflessione ad ampio raggio relativo a questioni del mondo contemporaneo partendo dallo studio di figure storiche del territorio forlivese e considerate vere e proprie icone, come il personaggio di Caterina Sforza". Da qui si è dunque sviluppata una vera e propria kermesse che ha dato vita alla cosiddetta “edizione zero” del Festival "Caterina di Forlì - Accento della Libertà", tenutosi nel settembre 2020 all'Arena San Domenico. "Il successo di pubblico e di critica della rassegna - prosegue Viroli - ci ha reso consapevoli che la chiave interpretativa proposta nell'approccio al tema Caterina sia risultata stimolante ed efficace. Per questo motivo il percorso intrapreso proseguirà anche nel 2021 con un vero e proprio Festival dedicato a Caterina che si inaugurerà il 3 giugno all’Arena San Domenico".

E non finisce qui, perché attorno a Caterina Sforza si muove anche il progetto europeo “Smart Heritage”, a cui il Comune di Forlì ha aderito nel 2019, con il quale si intende sviluppare una nuova rotta per favorire un afflusso turistico costante e continuo, promuovendo patrimoni storico-culturali del territorio da valorizzare, con l'obiettivo di migliorare la capacità di gestione degli stessi anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Il filo conduttore che lega i partner internazionali del progetto (Evia in Grecia, Tirana in Albania, Mostra in Bosnia Erzegovina e la nostra Gerace) sono i volti e i personaggi storico-culturali che hanno lasciato il segno nei rispettivi territori e Forlì ha scelto Caterina Sforza, figura attorno alla quale verrà creato un prodotto turistico culturale che contribuirà alla valorizzazione della città mercuriale.

"Caterina era donna di carattere autoritario, terribile, vendicativo, spietata con nemici e traditori, rapida nel ragionamento, sincera nella parola, madre premurosa e affettuosa, governante saggia e giusta, istruita ma non accademica, sempre desiderosa di apprendere e curiosa di scoprire i segreti della natura, dell'essere umano e del mondo. Era considerata bella perché rispecchiava i canoni estetici di quell'epoca, tuttavia fu con il carisma, l'astuzia, la cultura, la lungimiranza, la determinazione, la passione per le arti, compresa l'arte della guerra, in definitiva, fu con la sua “umanità” che emerse e realizzò in parte il progetto di un'unica Signoria in Romagna. Con le proprie azioni si collocò al di là del bene e del male, anticipò i tempi e, ancor oggi, correrebbe il rischio di non essere compresa fino in fondo nella sua modernità - conclude Viroli -. La “Leonessa di Romagna” permane tuttora radicata nella memoria popolare e resta ancor oggi per tutta la Romagna, e in particolare per Forlì, patrimonio comune e condiviso. Giusto perciò concentrare su di lei un progetto culturale che possa attirare turisti dall'Italia e dall'estero e che possa inserirsi in un percorso a più ampio respiro che abbia per tema il Rinascimento in Romagna".