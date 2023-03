Io volo da Forlì, un progetto tutto "Made in Romagna": l'obiettivo è organizzare le vacanze di mille turisti

L'aeroporto di Forlì come base di partenza delle vacanze dei romagnoli nella formula del “pacchetto vacanze”, vale a dire la prenotazione unica di volo e hotel, un modo per non doversi preoccupare di nient'altro, dal parcheggio in aeroporto al trasferimento dallo scalo di destinazione alla struttura ricettiva, e da questa poi allo stesso scalo per il ritorno. Con questa strategia, l'offerta turistica 'Io volo da Forlì' si pone l'obiettivo di far viaggiare quest'estate 1.010 romagnoli, mettendo a disposizione 540 camere distribuite nelle otto strutture alberghiere e resort in Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno aderito al progetto.

Il tutto è nato da una partnership totalmente locale, senza il coinvolgimento dei giganti delle vacanze organizzate, una sfida frutto quindi di imprenditoria e competenze nostrane, in particolare quelle di Sigismondo Travel Group, un'agenzia e tour operator riminese, e la società di gestione dell'aeroporto Ridolfi, FA, guidata da due big dell'economia romagnola come Giuseppe Silvestrini ed Ettore Sansavini, società che per meglio operare nel mercato turistico ed arrivare a sfondare quota 230mila viaggiatori nel 2023 ha creato l'operatore turistico virtuale 'Go to fly'.

Il progetto è entrato nel vivo con un tour promozionale sabato e domenica scorsi in Salento, per visitare due delle strutture più coinvolte nell'offerta turistica, il 'Conchiglia Azzurra' sulla spiaggia di Porto Cesareo e la 'Tenuta Moreno' di Mesagne, entrambi quattro stelle in cui si potrà vivere l'esperienza di una vacanza salentina, toccata con mano concretamente anche da 35 agenti di viaggio distribuiti in tutta la Romagna e delle province di Pesaro e Ancona, chiamati ora a vendere i pacchetti turistici, accanto alla stessa Sigismondo.

“La nostra sfida sull'aeroporto di Forlì è stato l'acquisto di 1.010 posti aereo, che tra andata e ritorno significa 2.020 biglietti per portare i viaggiatori in strutture alberghiere di alto livello raggiungibili dai voli per Brindisi, Cagliari, Comiso e Trapani. Per tutto questo abbiamo opzionato 540 camere”, illustrano i numeri i vertici di Sigismondo, vale a dire Antonio e Angelo Russo, assieme al project manager Claudio Bergomi.

L'operazione è resa possibile, soprattutto grazie a un aeromobile basato su Forlì, un Atr72-600 da 68 posti, un aereo più piccolo dei Boeing e quindi più facile da riempire, indicato per queste mete a corto raggio, dove il volo dura circa un'ora e mezza. “I due velivoli affittati per quest'operazione (l'altro è un Boeing 737 utilizzato solo per la Sicilia) hanno base qui a Forlì, il ché significa si trovano fisicamente qui a nostra disposizione, così come stanno qui gli equipaggi”, spiega Andrea Gilardi, direttore Business Aviation e Marketing di FA. Importanti anche i benefici sotto il profilo ambientale nella scelta di utilizzare questo aereo: l' Atr72-600 consente una riduzione nell'immissione di Co2 nell'atmosfera (-25 kg a passeggero) e un eccellente risparmio di carburante quantificabile in -40% rispetto ai competitor a turbina e -70% in rapporto ai diretti competitor regionali.

FA annuncia inoltre che porterà avanti con altri operatori, su altre mete, la formula della vacanza organizzata. “Presto sarà presentato un accordo con un operatore bolognese per pacchetti vacanze con destinazione Lampedusa, Cefalonia e Zante in Grecia”, sempre Gilardi. La formula potrà essere replicabile anche verso la destinazione Lourdes, nella logica di destagionalizzare la formula del "pacchetto".

