Le nuove scuole, la futura "Benedetto Croce": intorno alla corte aule, sale per la musica e facciate di vetri e sbalzi

Con i fondi europei del Pnrr il Comune di Forlì intende finanziare la demolizione e ricostruzione di altre due scuole di Forlì. Le candidature ai bandi sostenuti col Pnrr sono già partite, “ma se non otterranno i finanziamenti è intenzione del Comune di sostenere le spese anche con fondi propri”, garantisce il sindaco Gian Luca Zattini. Insomma, gli interventi si faranno comunque. Per cui nei prossimi 5 anni (i tempi sono dettati dalle regole generali del Pnrr) la città potrà vedere sorgere tre nuove scuole.

Era stato già presentato lo scorso anno il progetto di demolizione della ex scuola media 'Maroncelli' di via Felice Orsini con la ricostruzione di un nuovo plesso nuovo per 500 alunni circa, con giardino pensile e sala civica sul tetto (per 6,8 milioni di euro), ora tocca ai nuovi progetti della scuola media 'Benedetto Croce' e 'Manzoni'. Dall'atterramento del plesso del Foro Boario, la Manzoni, sorgeranno due edifici: una scuola dell'infanzia e una scuola elementare (per 7 milioni di euro circa). Per la nuova Benedetto Croce, invece, tra sede scolastica e palestra si sfiorano i 10 milioni di euro di interventi, per cui per costruire i nuovi edifici scolastici i progetti in corso assommano a circa 23 milioni e mezzo di euro.

“Le esigenze di nuove scuole c'erano da anni, solo che non si trovavano le risorse”, ricorda l'assessore alla Scuola Paola Casara. E la 'Benedetto Croce', la scuola media inferiore di via Quartaroli era in cima alla lista. “Era in sofferenza di spazi da anni”, spiega Casara. Il nuovo plesso sorgerà nell'area verde pubblica adiacente, il giardino Silvio Zavatti, e cambierà l'ingresso, che sarà su un parcheggio che sarà realizzato su via Albonetti. L'attuale area della scuola, invece, diventerà un giardino pubblico dopo la demolizione del vecchio plesso, un vetusto prefabbricato realizzato nel 1965. Ne arriverà invece uno nuovo, con spazi dedicati all'indirizzo musicale e alla didattica all'aperto (con una corte interna). Ampie finestre e strutture a sbalzo, tanto da avere facciate movimentate con giochi di rientranze e spazi aggettanti all'esterno. Se finanziato dal Pnrr, il cantiere dovrà partire nel settembre del 2023, per concludersi alla fine del 2025 ed essere utilizzabile a partire dell'anno scolastico 2026.

Il progetto

Il progetto candidato al Pnrr ha un valore di 8 milioni e 150mila euro. A parte c'è un altro progetto per la palestra, da 1,75 milioni di euro, che va quasi a triplicare la superficie per l'attività sportiva, fino a oltre 600 mq. Nel progetto della scuola, invece, sono previste 18 aule scolastiche per circa 450 studenti, due aule di musica, altre 5 aule per laboratori e sostegno, spazi amministrativi, un auditorium. In totale ci sono 3.461 metri quadri previsti di ambienti per la didattica. All'esterno campi da gioco e, appunto, una corte aperta sull'ingresso.

Per quanto riguarda la futura scuola il volume a corte si sviluppa ai piani successivi come un gioco di scatole, di box, che con arretramenti e sbalzi creano una facciata dinamica e vibrante su un basamento in legno. In questo modo si annienta e si frammenta la massiccità di volume compatto su tre piani. I corridoi non saranno sono solo spazi di movimento ma anche dello stare con nicchie caratterizzate da sedute, tavoli, spazi informali per la didattica, mentre il cortile diviene un fulcro per le attività musicali e gli spettacoli in genere.

