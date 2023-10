Educazione all'ambiente, l'azienda porta l'orto nelle scuole: "Prendersi cura di una piantina rafforza l’autostima"

Orto Mio, realtà specializzata nella produzione di piante da orto di alta qualità, al fianco delle scuole. L'azienda con sede in via Zampeschi ha donato un numero considerevole di piantine da orto alle scuole del forlivese e del cesenate per diversi progetti volti all’educazione, al rispetto e alla cura dell’ambiente. "Siamo contenti e fieri di supportare tanti lodevoli progetti legati alla natura e al mondo delle piante da orto, perché è fondamentale che i giovani crescano consapevoli dell’importanza della salvaguardia dell’ambiente - ha spiegato la titolare di Orto Mio, Anne Clare Mackintosh -. Inoltre prendersi cura quotidianamente di una piantina e vederla crescere, regala soddisfazioni e rafforza l’autostima. Coltivando l’orto i bambini e i ragazzi imparano che con costanza, pazienza e dedizione si raggiunge qualsiasi obiettivo".

In particolare, l'azienda ha contribuito in maniera attiva alla realizzazione del progetto ‘EduGreen’ dell’istituto Comprensivo numero 5 ‘Tina Gori’ di Forlì, plesso ‘Mercuriale’, donando piante orticole e aromatiche. Questo ha permesso agli insegnanti di sviluppare una didattica all’aperto nei luoghi scolastici all’interno del quartiere Romiti, particolarmente significativi per la comunità locale in quanto uno dei più colpiti dalla gravissima alluvione dello scorso maggio. Il progetto, che ha avuto la finalità di educare i ragazzi al rispetto e alla cura della natura e dell’ambiente, ha coinvolto tutte le classi dell’istituto, realizzando aiuole e aree verdi nel giardino della scuola ‘Mercuriale’. E poi il sostegno all'Associazione Genitori della scuola ‘Raffaele Rivalta’ di via Cerchia, alla scuola primaria ‘Giovanni Bersani?’ di via Lambertelli, nel quartiere Coriano e alla scuola primaria ‘Lamberto Valli’ di Carpinello, appoggiando i rispettivi mercatini effettuati all’interno dei diversi istituti scolastici che si svolgono durante la festa di fine anno scolastico e volti a finanziare l’acquisto di materiali e lo sviluppo di progetti educativi a favore dei giovani studenti. E per l’anno scolastico 2023-2024 appena iniziato, Orto Mio ha da subito fatto sentire la sua presenza, dando una mano al territorio. Il primo mercatino del nuovo anno è stato quello dell’istituto Melozzo, con l’associazione dei genitori degli alunni della scuola che ha già organizzato la prima vendita per raccogliere fondi e autofinanziare le attività dell’istituto.

Il progetto ‘EduGreen’ è sostenuto anche a Cesena, collaborando con la direzione didattica del V Circolo, che coinvolge tre scuole dell’infanzia (‘Il Giardino’ di Sant’Egidio, ‘L’aquilone’ di Villa Chiaviche e ‘L’arcobaleno’ di Calabrina) e quattro primarie (‘San Giorgio’ di Cesena, ‘Bruno Munari’ di Sant’Egidio, ‘Collodi’ di Villa Chiaviche e la ‘Rodari’ di Gattolino). Anche qui sono state donate numerose varietà di piante orticole e aromatiche, fra cui pomodori, lattughe, zucche, carote, fragole, basilico e prezzemolo, con gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo che hanno sposato il pensiero che ‘la cura di una pianta aiuta a crescere’, mentre i giovani studenti hanno potuto vivere un’esperienza che ha permesso loro di osservare la crescita delle piante, in alcuni casi vedendo addirittura l’intero ciclo produttivo e assaggiandone i frutti. Sempre nel cesenate, ma coinvolgendo i ragazzi dell’istituto tecnico agrario Garibaldi-Da Vinci, Orto Mio ha supportato lo stesso istituto con piantine di pomodori, cetrioli, zucchine e melanzane, che gli studenti hanno coltivato in serra, realizzando anche un percorso per lo sviluppo di competenze trasversali, accompagnando le piantine dal trapianto e per tutto il loro ciclo di crescita.