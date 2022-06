Le uova fresche fanno gola: i forlivesi adottano il "Pollaio Sociale" con le galline curate da disabili

Oltre le aspettative. Il progetto "Pollaio Sociale", promosso dalla Fondazione Opera Don Pippo Onlus, ha suscitato curiosità ed interesse tra i forlivesi. Sono state infatti numerose le telefonate e le mail arrivate per adottare una gallina o anche solo per avere informazioni su come ottenere uova fresche per un anno grazie alla Fondazione Opera Don Pippo Onlus di Forlì che ha lanciato un progetto di rete sociale in partnership con la Cooperativa Seacoop di Imola.

La Fondazione sta procedendo in questi giorni a contattare le persone interessate per fornire tutte e informazioni e le modalità di formalizzazione dell’adozione: chi ancora non è stato chiamato lo sarà a breve. Sarà poi fissato un appuntamento in Fondazione per mostrare il pollaio e firmare i documenti relativi all’erogazione liberale. Una volta formalizzata l’adozione delle 45 galline, sarà redatta una lista di attesa delle richieste per sviluppare eventualmente un altro pollaio.

Saranno i ragazzi della Fondazione Opera Don Pippo Onlus, supportati dagli operatori, a gestire tutte le fasi dell’adozione: dall’allevamento alla pulizia del pollaio, dal raccoglimento delle uova all’inscatolamento, dal contatto con l’utente per il ritiro alla consegna materiale. Un lavoro impegnativo per gli operatori che ha lo scopo di far avvicinare i cittadini alla conoscenza dell’Opera Don Pippo e di migliorare la consapevolezza degli ospiti rispetto all’interazione con il pubblico.

Oltre a promuovere le tematiche di salvaguarda dell’ambiente, benessere degli animali di allevamento e dei vantaggi nutrizionali del consumo di uova fresche prodotte con metodi che privilegiano la natura e il suo rispetto. Per informazioni: 0543.61577 o pollaiosocialeforli@operadonpippo.it