Sulla Cervese 3 milioni di transiti all'anno. Via libera al nuovo ponte sul torrente Bevano: progetto da 1,3 milioni di euro

Semaforo verde. E' stato infatti approvato il progetto esecutivo del nuovo ponte sul torrente Bevano. La Provinciale, in corrispondenza dell’inizio del centro abitato di Casemurate, lato ovest, scavalca il corso d'acqua con un ponticello a struttura mista, muratura e calcestruzzo. La Provincia di Forlì-Cesena e il Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia Romagna hanno rilevato la necessità di adeguare il ponte, risalente agli anni 60, al corso del fiume e alle sollecitazioni indotte dal traffico, anche pesante, che in quel tratto si avvicina ai 3 milioni di transiti all’anno.

"L’intervento, nel suo complesso, prevede la demolizione del ponte in muratura esistente, la costruzione di un nuovo ponte e l’adeguamento di via Cervese e via Bevano alla nuova costruzione - dichiara il presidente della Provincia, Enzo Lattuca -. É contestualmente previsto il ripristino ed adeguamento dei fossi di guardia, la realizzazione del nuovo tracciato del fosso consorziale, la posa in opera di barriere di protezione laterale e il ripristino degli accessi privati esistenti. L’intervento interesserà 350 metri di strada a due corsie di larghezza pari a metri 3.50 ciascuna".

A settembre ci sarà la gara per l’individuazione della ditta che dovrà realizzare l’opera per l’esecuzione dei lavori. Sono previsti 120 giorni di cantiere. "L’intervento sul Bevano, per un importo di 1.320.000 euro, è finanziato dal Ministero delle Infrastrutture con un programma straordinario per la manutenzione delle strade provinciali - specifica Lattuca - e si va ad aggiungere ai lavori di messa in sicurezza del Ponte della “Cioca” sulla Provinciale 9, nel Comune di Sogliano al Rubicone, per un milione di euro che si concluderanno a settembre e al consolidamento del ponte a San Colombano a Meldola per 1,5 milioni per cui è previsto a giorni l’inizio del cantiere".

Conclude Lattuca: "La Provincia è competente su 518 chilometri di strade e 350 ponti: obiettivo del mio mandato in Provincia è recuperare in investimenti e manutenzioni di strade e infrastrutture gli anni di mancate risorse economiche per ammodernare e mettere in sicurezza il territorio".