La rinascita del Foro Boario, anche il bar ampliato. A giugno parte il restauro delle tettoie in ghisa

Era caduto quasi in rovina, stimolando situazione di degrado ed una diffusa percezione di insicurezza. Grazie anche al contributo messo a disposizione dal Fai - Fondo per l'Ambiente Italaino e Intesa Sanpaolo, nell'ambito del progetto "I Luoghi del Cuore", il Foro Boario torna ad essere un punto di aggregazione per l'intera comunità forlivese. Concluso l'intervento di riqualificazione del verde della storica piazza forlivese, un tempo dedicata alla compravendita di bovini, i lavori proseguono per dare una nuove luce all'area. Il costo complessivo dell'opera, di cui fa parte il lotto di progetto finanziato con il contributo de "I Luoghi del Cuore", è di 1,075 milioni di euro, di cui 325mila euro destinati al recupero e la valorizzazione di tutta l'area verde e 750mila euro per i lavori di risanamento e restauro degli edifici.

Entra nel dettaglio dei lavori l'ingegner del Comune di Forlì Gianluca Foca: "Si tratta di un intervento ampio di cerniera tra le due amministrazioni comunali, con i primi interventi partiti con la giunta Drei e proseguiti dalla giunta Zattini, e tra i servizi Edifici Pubblici, Verde, Infrastrutture e Viabilità. La prima parte ha riguardato la riqualificazione del parco e il restauro delle facciate per un 1,075 milioni di euro. Grazie allo stanziamento di ulteriori risorse ottenute dal "bando periferie", si procederà al risanamento conservativo e il restauro delle tettoie in ghisa dell'edifico un tempo adibito ad area mercatale. Verrà infine realizzato un nuovo parcheggio pubblico e verranno creati preziosi spazi comuni per lo svolgimento di attività di aggregazione e ludico ricreative. Il costo complessivo dell'intervento si aggira intorno ai due milioni".

Prosegue Foca: "Nell'ambito della riqualificazione delle palazzine si è proceduto anche all'ampliamento del bar, considerato come un arricchimento dei servizi necessari per animare l'area. Si stanno completando gli allestimenti e tra circa un mese aprirà". Per quanto riguarda gli allestimenti esterni, col servizio Verde Pubblico e Viabilità, "si è provveduto allo spostamento del dehor presente nella piazzetta nell'area interna in accordo con la Soprintendenza".

In merito alla riqualificazione delle tettoie, spiega l'ingegnere, "sono stati aggiudicati e a giugno è previsto il via dei lavori, la cui durata è stimata in circa un anno. Le parti in ghisa saranno restaurate completamente, mentre si ricostruirà la parte cromatica e statica, adeguate alle normative. Tutta la coperturà sarà rifatta con logiche simili al passato, in accordo con la Soprintendenza. Al di sotto saranno realizzati anche degli spazi chiusi, che ospiteranno attività ricreative con le scuole, quartiere ed eventi".

"Con il finanziamento del Fai abbiamo riqualificato specificatamente gli elementi di tenuta dei bovini, che sono i litocementi dell'edificio, in totale 172 - ricorda l'architetto del Comune di Forlì, Dario Pinzarrone -. Sono 21 i corpi illuminanti che illumineranno il parco per le aperture serali, mentre la videosorveglianza sarà implementata attraverso finanziamenti ministeriale in arrivo, con la partenza dei cantieri nei prossimi mesi". Tra le novità, annuncia l'ingegner Foca, "anche il progetto di riqualificazione del muro esterno, per permettere a chi passeggia di ammirare l'interno del parco. Prevista anche la realizzazione di parcheggio nei pressi dell'area di via Pandolfa, funzionale alle attività della struttura, con che potrà ospitare una quarantina di posti auto.