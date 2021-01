Al via il progetto di restauro dei 20 lampioni di Piazza Saffi e Piazzale della Vittoria

Sono stati affidati in questi giorni i lavori di restauro e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione di Piazza Saffi e Piazzale Della Vittoria che prenderanno il via nella prossima primavera e si concluderanno presumibilmente entro l'anno. "Gli impianti di pubblica illuminazione di queste due aree della città sono stati realizzati nel 1933 e, per ovvie ragioni, presentano elementi di instabilità, degrado ed insicurezza - ricorda l'assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani -. Oltre ai segni del tempo, i 16 lampioni di Piazza Saffi e i 4 di Piazzale della Vittoria, mostrano evidenti criticità meccaniche ed elettriche, il che ci ha spinto ad accelerare con i lavori di restyling.

Cicognani entra nel dettaglio del progetto elaborato dagli uffici comunale ed avvalorato dalla Soprintendenza: tale "revede in particolare che la struttura portante in acciaio di tutti questi lampioni venga rimossa, sfilandone anche gli ornamenti. Una volta rimossi, i ‘vecchi’ pali verranno presi in custodia e tutelati perché rappresentano un patrimonio storico e architettonico indiscutibile della nostra città, e poi sostituiti con 20 nuovi pali delle stesse dimensioni".

Ma non solo: "tutte le componenti storiche ornamentali quali basamenti e decori in ghisa, fregi e targhe in bronzo, fioriere, tappi e braccetti porta corpi illuminanti verranno restaurate e messe a nuovo, verniciate e rimontate - conclude Cicognani -. Infine, verrà effettuato anche il restauro dei basamenti in marmo e granito, nonché la totale bonifica e pulizia dei fori di infissione dei candelabri e dei passaggi dei cavi elettrici".