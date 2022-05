Il viaggio visto attraverso un dolce: la torta dipinta dall'alunno dell'elementari diventerà realtà

Dopo l'interruzione dovuta al covid, è ripartito il progetto fra la scuola "Focaccia" dell'Istituto Comprensivo numero 8 Camelia Matatia e la pasticceria "La Pieve" di Davide Baccini. Mercoledì mattina nel cortile della scuola alla presenza del vicesindaco Daniele Mezzacapo, invitato per l'occasione, della dirigente scolastica Maria Teresa Luongo e dell'insegnante Federica Lorefice, co-organizzatrice dell'evento, si sono svolte le premiazioni dei vincitori del contest.

I bambini sono stati chiamati a realizzare il disegno di una torta che aveva come tema il viaggio: potevano dare spazio a tutta la loro fantasia e creatività, facendo emergere lavori meravigliosi. I sei finalisti di 5°A e B sono stati Minerva Fabbri, Vittoria Capelli, Matilda Casadio, Arianna Gorini, Eleonora Fabbri e Kledi Selmani. Ad avere la meglio, in seguito alle votazioni online su Facebook e in pasticceria, è stato l'alunno Selmani della 5°B, il quale vedrà la sua torta realizzata dalla mani esperte del pasticcere Davide e dei suoi collaboratori, oltre ad ottenere un buono colazione per lui e la famiglia.

La festa è stata allietata da una golosa merenda offerta dal proprietario del locale, al quale dall'istituto arriva "il più sincero ringraziamento per questa bella opportunità di collaborazione con i servizi del territorio che sicuramente continuerà nel tempo".