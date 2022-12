Progetto "Sharing Breath”, consegna la prima borsa di studio

Un nuovo gesto concreto a sostegno della ricerca sulle Malattie polmonari, è stato completato da parte di AMMP ODV, l’Associazione che da anni promuove iniziative a favore del Reparto di Pneumologia dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, diretto dal Prof. Venerino Poletti. Lunedì, presso l’Ospedale Morgagni, è stata consegnata la prima Borsa di Studio dell'importo di ventimila euro, dedicata a supportare progetti di ricerca nell'ambito delle Malattie Rare Respiratorie.

I fondi della borsa di studio conferita sono stati raccolti grazie al progetto “Sharing Breath 2022” / www.sharingbreath.com, che per il quarto anno consecutivo ha reso Forlì la Capitale Italiana del Respiro.

"La Ricerca Scientifica - ha sottolineato il Prof. Venerino Poletti - è strumento imprescindibile per garantire progressi nelle cure a favore dei pazienti, per questo è importante per noi ricevere supporto grazie ad AMMP ODV, per implementare la forza che ogni giorno dedichiamo a questo campo. Un grazie alla Città di Forlì per la grande presenza e per tutto il calore dimostrato durante tutta la manifestazione che ha permesso di raggiungere questo importante obiettivo della borsa di studio”.

"Il progetto di quest'anno - sottolinea l'Ing. Matteo Buccioli, presidente dell’Associazione - ha registrato da parte della nostra città un impegno straordinario, che ha permesso di costituire questa Borsa di Studio per il nostro Ospedale, grazie anche alle tante aziende e imprese che hanno aderito fornendo ciascuna un contributo importante al fine del raggiungimento del risultato. Si tratta di CONAD, con il progetto "Ad ampio Respiro" , dell'Azienda CERACARTA, del Grand Hotel Forlì, Nolo Attrezzature, Dorhouse, Campagna Amica, Rotary Club, Ristorante Le Tre Corti, Gran Caffe 900; Gommauto ;Herrnbrau, Casta Cucine, Carrozzeria Elite, Fioreria Il Mughetto, Cantina Forlì Predappio, Sacem, Pasticceria Le Tentazioni, Acqua Cerelia, Lafor; Tubozeta.

“Questa importante donazione – ha affermato Elena Vetri, Vice direttrice della Direzione Sanitaria ospedaliera, testimonia ulteriormente l'attenzione che AMMP ODV, insieme a tutti i soggetti coinvolti, attribuiscono alla ricerca scientifica e al sostegno dei giovani ricercatori, ma anche la fiducia e l’apprezzamento che la società civile ripongono e riconoscono alle nostre strutture sanitarie,, in questo caso specifico alla Pneumologia dell’Ospedale Morgagni”

Anche da parte della Direzione dell’Azienda Usl della Romagna, un ringraziamento sentito per il generoso gesto a favore della sanità locale, che conferma la sensibilità che la società civile da sempre manifesta, sostenendo le necessità assistenziali dell’Azienda Usl romagnola.