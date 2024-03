"Progetto sostegno", una due giorni di formazione per gli insegnanti delle primarie

Il Centro Didattico Romagnolo, storica libreria attiva nel mondo della scuola primaria dal lontano 1977, organizza nella sede di via Monteverdi 37 un corso di formazione gratuito dedicato agli insegnanti delle elementari articolato su due giornate. "Nascita dell'associazione, scopo, finalità e collaboratori - strumenti strategie per una didattica inclusiva" sarà l'argomento di venerdì, che sarà trattato dalle 16 alle 19, mentre sabato, dalle 9 alle 12, si argomenterà sul "Come fare un'agenda visiva - Task Analysis". I relatori saranno Sonia Salvatore, presidente dell'associazione Runts, e Valentina Marinaccio, logopedista.

In una nota nel sito del Ministero dell’Istruzione e del merito alla voce “alunni con disabilità” si legge che l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. "La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio - viene illustrato da Umberto Orazi, socio del Centro Didattico Romagnolo e organizzatore dell’evento -. Il ruolo dell’insegnante di sostegno è dunque fondamentale per garantire l’inclusione scolastica di alunni disabili che rappresentano il 4,1% della popolazione scolastica di scuola primaria. L'insegnante di sostegno lavora in continuità con gli insegnanti del team, fin dalla programmazione e progettazione delle proposte didattiche, per individuare le migliori strategie atte alla realizzazione di processi integrati di insegnamento all'interno di quello specifico gruppo classe".

Il corso di formazione prende il nome di "Progetto sostegno" e si pone come obiettivo l’aiuto concreto agli insegnanti alle prese con il problema della disabilità. Un modo per valorizzare il loro impegno quotidiano e mettere loro a disposizione nuove idee e nuovi materiali per la didattica. "Il corso è in collaborazione con l’associazione culturale Runts, che crea materiale didattico adatto a disabilità complesse disponibile gratuitamente per docenti e famiglie", conclude Orazi. La formazione erogata è riconosciuta ai fini della formazione ministeriale e la partecipazione all’incontro dà diritto all’attestato di partecipazione.