La scuola Manzoni diventa un "college": sport, musica e cinema il pomeriggio

Fare della scuola una sorta di college, assicurando a bambini e ragazzi – studenti interni e non – pomeriggi di sport, cultura, cinema e musica per un “dopo-scuola” che metta al centro la socialità. Riparte lunedì alla scuola primaria “Manzoni”, il progetto “We Care” (Insieme Costruiamo Arte Relazioni Emozioni), frutto di una collaborazione tra associazioni territoriali e Istituzione scolastica. Capofila, il comitato provinciale Forlì-Cesena di Aics, l'Associazione italiana cultura sport.

Un progetto lungimirante che, giunto al suo secondo anno di realizzazione, trasforma il plesso in una vera e propria Scuola College, dove bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni saranno impegnati in attività pomeridiane proposte e curate dalle associazioni sportive e sociali del territorio. Corsi di scacchi, informatica, robotica, musica, sport e cinema si svilupperanno per tutto il pomeriggio rendendo la scuola un centro aggregativo perenne in grado di sviluppare un programma a tutto tondo che non si limiti alla sola didattica mattutina.

Le associazioni coinvolte, oltre ad Aics, saranno Cosacuola Music Academy, Accademia InArte, gli Artigiani Digitali, Atelier del Cartone Animato e Circolo Scacchistico Forlivese. L’offerta sociale e aggregativa è stata presentata mercoledì scorso nel corso dell’open day, che ha visto la partecipazione della Dirigente dell’Istituto Comprensivo 4 “Annalena Tonelli” Anna Starnini, della

dirigente del Comune di Forlì per l’area Scuola e Sport Patrizia Zanobi, della presidente di Aics Forlì-Cesena Catia Gambadori, e di tutti gli altri rappresentanti delle associazioni coinvolte.

A partire, dunque, da lunedì 10 ottobre fino a maggio prossimo, i corsi impegneranno i ragazzi tutti i pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 18.30 (a parte il lunedì quando il corso di pallavolo terminerà alle 19.30). Per informazioni ed iscrizioni contattare la responsabile di progetto Francesca Fantini al numero 349.7038334 o alla mail francesca.fantini@ic4forli.edu.it .