Strade provinciali, in campo 2,5 milioni di euro la manutenzione. Importanti lavori sulla Bidentina

La Provincia di Forlì-Cesena ha investito nel 2022 sulle strade del territorio forlivese quasi 2 milioni di euro in lavori di manutenzione, asfaltatura e segnaletica orizzontale. Gli interventi hanno riguardato 18 strade provinciali per un’estensione complessiva di circa 25 chilometri che in superfice di pavimentazione asfaltata corrisponde a circa 150mila metri quadrati. Con l’approvazione del bilancio per l’anno 2023, a seguito di un costante confronto con i comuni, seguendo la priorità degli interventi dettati dalla pericolosità del transito e dall’intensità del traffico, è stato adottato il programma degli interventi per quest’anno.

"Insieme agli uffici e ai consiglieri delegati abbiamo validato il programma delle manutenzioni stradali per il 2023 - dichiara Enzo Lattuca, presidente della Provincia - Con la programmazione prevista in tre anni dovremmo recuperare i disagi ereditati da anni di mancati investimenti e finanziamenti, passando dal criterio dell’emergenza dalla pericolosità del transito e dall’intensità del traffico a quello delle priorità determinate dalla programmazione strutturale".

"La Provincia non ha fondi propri per gli investimenti - commenta Daniele Valbonesi, consigliere provinciale con deleghe alle infrastrutture e alla viabilità per il comprensorio forlivese - siamo legati a linee di finanziamento statali. Sul 2023 abbiamo programmato lavori sulle strade provinciali attraverso 5 diversi canali di finanziamento su 26 strade per un importo stimato di 2 milioni e mezzo di euro".

"Seguendo l’ordine delle priorità concordato, le manutenzioni incidono sull’intero territorio dalle vallate alla pianura. Tra gli interventi il più cospicuo riguarda la Provinciale 4 del Bidente, con l’adeguamento funzionale del tratto stradale a Castagnolo, per un importo di 700mila euro per il quale l’appalto è previsto a giugno. Nonostante gli aumenti dei prezzi, che hanno visto l’adeguamento di ben due prezzari regionali di riferimento nel 2022, abbiamo programmato anche il completamento della segnaletica orizzontale in tutte le strade del comprensorio forlivese aventi classificazione C", conclude.

I lavori

Ma vediamo nell'ordine il programma delle manutenzioni delle strade provinciali del Forlivese. Il piano asfaltatura riguarderà la Provinciale 61 "Fondi" da sottopasso ferroviario a via Montanara, mentre per la Provinciale 127 Civorio a Spinello i lavori saranno svolti dal chilometro 7 al chilometro 9+600. Per quanto riguarda la Provinciale 3 del Rabbi saranno asfaltati tratti non continuativi nella zona di Premilcuore dal chilometro 40 al chilometro 41, da Tontola a San Savino, e dal chilometro 51+000 al chilometro 48+600, mentre in prossimità del chilometro 51+200 è previsto un intervento strutturale sul ponte di confine con la provincia di Firenze.

Lungo la Provinciale 4 del Bidente la manutenzione stradale riguarderà il tratto tra Santa Sofia e Galeata, nella zona di Carpena e nell'area tra Gualdo e il viadotto, ma anche il tratto tra Carpena e San Colombano, tra i chilometri 85+000 e il chilometro 75+000. Previsti lavori anche sulla Provinciale 68 "Voltre" dal chilometro 0 al chilometro 4 (tratti distinti e discontinui), sulla Provinciale 1 "Villafranca" da Villafranca al confine con la provincia di Ravenna (tratti distinti e discontinui), sulla Provinciale 20 "Tramazzo-Marzeno" dal chilometro 0 al chilometro 4 (tratti distinti e discontinui), sulla Provinciale 52 "Villafranca-San Giorgio" dal chilometro 2+500 al chilometro 3 (Branzolino) e dal chilometro 5 al chilometro 7+600, sulla Provinciale 71 "Malmissole" dal chilometro 0 al chilometro 2+000 (fino alla rotonda con la Provinciale 52) e sulla Provinciale 27 "Villagrappa" dal chilometro 3+000 al chilometro 5+000.

Per quanto riguarda il tratto forlivese della Cervese sono previsti lavori di ripristino dell'asfalto in vari tratti dal chilometro 1+500 al chilometro 6+000. Altri interventi riguarderanno la Provinciale 106 "San'Andrea", con la messa in sicurezza del tratto dal chilometro 2+500 al chilometro 4+500, la Provinciale 55 "San Benedetto-Marradi" dal chilometro 0+000 al chilometro 1+000 (centro abitato S.Benedetto), la Provinciale 104 "Dovadola - Montecolombo" dal chilometro 0+000 al chilometro 0+300 (all'altezza di Dovadola), la Provinciale 127 Civorio-Spinello tra il chilometro 5+000 e il chilometro 7+000, la Provinciale 86 "Tramazzo" tra il chilometro 0+000 e il chilometro 2+000, la Provinciale 20 "Tramazzo-Marzeno" nei pressi del centro abitato di Tredozio tra il chilometro 11+200 e il chilometro 11+860, la Provinciale 129 Modigliana-Rocca San Casciano in vari tratti tra il chilometro 8+600 e il chilometro 17+900, e la Provinciale 102 "Gaggiolo-Pian di Spino" dal chilometro 2+800 al chilometro 4+000.