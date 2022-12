Sta per accendersi il Natale di Forlì, festa attorno all'albero: per l'Immacolata lo show di Vittorio Brumotti

Fervono i preparativi in Piazza Saffi per la nuova edizione di "Forlì che Brilla", che animerà il periodo delle festività natalizie fino all'8 gennaio. Con il centro storico già a festa con le accensione delle luminarie e il Mercatino di Natale in Piazza Saffi, nel giovedì dell'Immacolata il programma entra nel vivo con la festa dell'accensione dell'albero di Natale, quest'anno sintetico e riutilizzabile negli anni a venire, allestito per la prima volta nel lato opposto dove si era abituati ad ammirarlo, sempre all'interno nell'anello del cuore pulsante della città, ma davanti al palazzo delle Poste. Lo sport sarà un elemento importante di questa edizione di “Forlì che Brilla”: accanto all'albero sono state allestite una pista sintetica di pattinaggio, ecologica e pratica, e due piste di curling.

"Natale nel segno della sostenibilità"

Con l’accensione dell’albero si entra nel vivo di tutte le attività che accompagnano grandi e piccini nell'atmosfera del Natale. Eventi, scenografie ed iniziative sono organizzate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Free Event - società internazionale specializzata nell’ideazione e produzione di eventi - e la direzione creativa di Andrea Camporesi. "È un Natale tutto da vivere nel segno della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente quello che per le Festività anima quest’anno Forlì", spiega l'assessore con delega al Centro Storico e al Turismo, Andrea Cintorino.

L'ospite speciale

Protagonista d’eccezione dell’8 dicembre è Vittorio Brumotti, campione di bike trial con uno stile di vita energico e positivo, da anni al fianco del Fai per tutelare le bellezze del nostro paese. Vittorio Brumotti sarà in Piazza Saffi dalle 12.00 con il suo team, un primo giro e un saluto alla città per arrivare poi nel pomeriggio al grande spettacolo sulle due ruote nel suggestivo scenario natalizio. Sempre nel pomeriggio la città sarà animata dalla diretta di Radio Bruno con dj set e dall’arrivo dei Babbo Natale con tante caramelle per i bimbi. Alle 15.00 in Piazza della Misura verrà aperta la Green House in cui Yuri Scarpellini insegnerà ai bambini l’arte della serigrafia e giocando con inchiostri eco sostenibili ognuno può personalizzare la propria t-shirt. Alle 17.30 Brumotti incontra il pubblico e l’assessore Cintorino prima del grande show sulla bicicletta che regalerà grandi emozioni e dell’accensione dell’albero in concomitanza con la proiezione del video mapping, ispirato ad un grande classico della tradizione natalizia, lo “Schiaccianoci”.

Il tema

Il tema dello Schiaccianoci, che rievoca tematiche come l'amore, la bellezza, i sogni, i doni del Natale, la gentilezza è il trait d’union di tutte le iniziative. All’interno di Piazza Saffi prenderà vita un labirinto verde, arricchito da suggestioni uditive e luminose, all’insegna della biodiversità delle piante, al centro del quale verrà posizionata un’attrazione tutta da scoprire. L’installazione delle luminarie lungo tutti i corsi, la pista di pattinaggio e di curling, il grande abete, la giostrina dei cavalli e le casette di Natale perfezionano la cornice di “Forlì che brilla”, un logo simbolo di una città luminosa e ricca di attività per tutte le generazioni.

In Piazzetta della Misura ci sarà invece il “Magico Borgo di Natale”, con la casetta di legno di Babbo Natale e una suggestiva Green House - una orangerie accogliente e luminosa, che grazie alle grandi vetrate trasparenti permetterà anche ai passanti di osservare le attività e le decorazioni presenti all’interno. Nella Green House, in occasione della festa di inaugurazione dell'8 dicembre, il designer Yuri Scarpellini incontra i bambini nel suo laboratorio di serigrafia e giocando con inchiostri ecosostenibili ognuno può personalizzare la propria t-shirt. Fino all'8 gennaio il programma offre un ricco palinsesto di eventi, che si concludono con lo spettacolo dell’Epifania.