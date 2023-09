Una trentina di appuntamenti nel venerdì del Buon Vivere. E c'è la Notte europea dei ricercatori

Saranno una trentina gli appuntamenti del venerdì del Festival del Buon Vivere. Alle 10, nella Chiesa di San Giacomo, la sezione del Festival "Il BV in un libro – BV" scuole presenta Geografia di un dolore perfetto, mattinata con l’autore che ci aiuta a indagare il rapporto più antico, autentico e complicato: quello tra figlio e genitore. Con lo scrittore e insegnante Enrico Galiano in dialogo con il giornalista Corrado Ravaioli.

Alle 16.45 al Salone Comunale di Piazza Saffi 8 si tiene la cerimonia di consegna del Premio educazione alla pace e ai diritti umani. Il premio verrà assegnato agli ambasciatori di pace e dei diritti umani che saranno premiati per le loro opere scritte e grafiche. A cura di Associazione Genitori Scuole Cattoliche (Agesc) e Comitato Provinciale di Forlì Cesena. In collaborazione con Forum delle Associazioni familiari di Forlì e Lions Club Valle del Bidente. Con il patrocinio de Comune di Forlì, dell’Ufficio Scolastico e Regionale per l’Emilia-Romagna e della Prefettura di Forlì-Cesena. Per informazioni: www.agesc.fc.it / presidente@agesc.fc.it.

Alle 16.30 il Refettorio dei Musei San Domenico ospita "La cultura che cura. Ecorelazioni con gli adolescenti. Obiettivi e attività", con Giorgio Tamburlini (pediatra, presidente del Centro per la Salute del bambino), Gabriele Benassi (insegnante e docente), Loretta Raffuzzi (psicoterapeuta), a cura di Salute e Solidarietà. In collaborazione con Rete adolescenza. Alle 17 alla Cittadella del Buon Vivere c’è l’incontro "Con la natura si cresce bene", letture, filastrocche, disegni e canzoni per insegnare ai bambini a prendersi cura della nostra terra. A cura di Maria Giovanna Pasini.

Sempre alle 17 e sempre alla Cittadella del Buon Vivere c’è "Frame by frame", laboratorio di cinema di animazione per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. La fumettista e illustratrice Laura Fuzzi porterà i partecipanti a realizzare un piccolo corto animato ispirato al tema della relazione e del Buon Vivere. Alle 17 visita guidata a Cesare Majoli fra i primi naturalisti italiani, condotta da Gabriele Zelli. La visita si concluderà con una presentazione presso il Giardino de La Cocla in Via Andrelini 59. Dalle 18 la Cittadella del Buon Vivere ospita la Society – Notte europea dei ricercatori. Di seguito tutti gli eventi previsti: "Ripensaci. Immaginare il futuro/esplorare il presente/interpretare il passato" e quindi la serie di incontri "L’Europa dalla A alla Z. Info Point sull’Unione Europea" e attività ludico/didattiche che coinvolgano individualmente o a gruppi i partecipanti. Alcuni studenti fungeranno da facilitatori e interagiranno con il pubblico. Il tutto sarà a cura di Giuliana Laschi del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna.

Ci sarà anche un "VR Corner", spazio allestito con visori di Realtà Virtuale per scoprire nuove frontiere della ricerca universitaria, a cura di Francesca De Crescenzo (dipartimento di Ingegneria Industriale). Sempre dalle 18 alla Sala Rossa dei Musei San Domenico workshop di calligrafia cinese per avvicinare a questa forma d’arte che è la più importante in oriente e di scoprire il fascino e la complessità dei caratteri cinesi e dell’uso del pennello. Per prenotare iscrizioni via web: bit.ly/44BzAce. L'appuntamento sarà a cura di Adriana Iezzi, Daniele Caccin, Marta R. Bisceglia e Martina Merenda – Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna.

Tre attività, invece, presso il Refettorio dei Musei San Domenico. "Alla scoperta dei tessuti, delle cellule e del Dna", viaggio nella scienza con esperimenti diretti e utilizzo del microscopio ottico per riconoscere le strutture anatomiche di vari organi del corpo umano. A cura di Irene Faenza, Sara Salucci – Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie Dibinem – Unibo e Anna Bartoletti Stella – Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna. Poi "Viaggio nella conoscenza del corpo umano", attraverso software di anatomia virtuale gli studenti di medicina e chirurgia aiuteranno a riconoscere le strutture anatomiche di vari organi del corpo umano e a muoversi all’interno di esse. E quindi "Levitatore acustico. Come fare volare oggetti con il suono": un levitatore acustico ad ultrasuoni all’opera che renderà possibile sospendere in aria quasi per magia piccoli oggetti quali palline di polistirolo, gocce d’acqua e addirittura insetti. A cura di Massimiliano Rossi, del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Bologna.

Di nuovo in Cittadella, ma sempre dalle 18: aperitivi scientifici – sSemi di conoscenza. Un momento di confronto in un contesto rilassato e informale per discutere di temi attuali e curiosità, davanti a un aperitivo. Un forum in cui i ricercatori incontrano direttamente i cittadini per diffondere “semi” di consapevolezza e informazione. "Malattie e Società nel passato", con Mirko Traversari, antropologo fisico e paleopatologo. E poi "Democrazia partecipativa. Percorsi e processi di cittadinanza attiva" con Andrea Bassi e Giorgia Pavani del Dipartimento Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Con Matteo Micucci, docente Chimica degli Alimenti, dell’alimentazione e della Nutraceutica dell' Università di Urbino, si parlerà di "Uva, storie antiche e virtù salutari: un’indagine analitica per rivelare le basi scientifiche e sfatare i falsi miti".

"Transizione alla sostenibilità: cosa serve? Il ruolo chiave delle competenze e della formazione" sarà l'argomento trattato da Jessica Rossi, del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Bologna, mentre Murad Harashesh, del Dipartimento di Scienze Aziendali – Disa, Unibo, parlerà di "Finanza personale e educazione finanziaria". "Per un bit di salute in più" sarà l'incontro trattato da Roberto Vespignani e Martina Cavallucci del Servizio informatico e Outcome Research Irst “Dino Amadori” Irccs. Con Chiara Liverani e Giorgia Simonetti, del laboratorio di Bioscienze Irst “Dino Amadori” Irccs, si andrà alla scoperta di "Come nasce una terapia innovativa".

Nel chiostro del Musei San Domenico, due spettacoli per bambini e ragazzi a cura dell’Associazione culturale Leo Scienza. Alle 18.30 "La salute vien ridendo: corpo umano, alimentazione, salute", mentre alle 20.30" All’arrembaggio del web: informatica, Social e sicurezza". La serata del Festival prosegue poi alle 18.30 alla Chiesa di San Giacomo con il talk "Oro puro", in cui lo scrittore Fabio Genovesi dialoga con Corrado Ravaioli.

Dalle 20 alla Cittadella del Buon Vivere concerto itinerante dei Brass to House, un trio anomalo (2 sax e batteria), ispirato alla fusion newyorkese, da brani originali fino ai successi house/dance anni 90 animerà le vie adiacenti all’evento Notte dei Ricercatori con una Ape Calessino. Al termine intervento cabarettistico di Enrico Zambianchi. Alle 20.30, in Sala San Luigi (Via Nanni, 14 – Forlì) va in scena lo spettacolo teatrale Adolescenti in scena, della rete Adolescenza di Forlì, organizzato e condotto da Denis Ceccarelli (psicologo e psicoterapeuta) e a cura di Salute e Solidarietà. In collaborazione con Rete adolescenza.

Alle 21 alla Chiesa di San Giacomo "Strapazzami di coccole". I protagonisti dei famigerati speed date, fotografia ironica e grottesca dell’amore ai tempi di Internet, raccontano un nuovo modello di relazione, con Marta e Gianluca, con il sostegno di Assicoop Romagna Futura. La lunghissima giornata si chiude alle 22:30 alla Cittadella del Buon Vivere con il dj set di Bangutot.

La mattinata di sabato

Si inizia alle 9 alla Chiesa di San Giacomo ecco "Forlì Vola, 2013 – ∞. 10 years of International Education in Aerospace". Il Campus di Forlì e tutta la città festeggiano 10 anni dall’internazionalizzazione della laurea magistrale in Aerospace Engineering. Con Maurizio Cheli (astronauta) e Dario Costa (pilota Guinness World Record di volo acrobatico).

Alle 9.30 al Teatro Giovanni Testori va in scena lo spettacolo teatrale nell’ambito del Festival dell’Incontro Alberto Manzi "Storia di un maestro. Educazione potrebbe semplicemente significare: abitudine a osservare, riflettere, discutere, ascoltare, capire […]. Detto più semplicemente, prendere l’abitudine a pensare", testo e regia di Daniela Nicosia. Con Marco Continanza e Massimiliano DI Corato. Produzione Tib Teatro.

Dalle 10.30 alle 11.30 al Chiostro dei Musei San Domenico ci sono le letture animate "Fantasticando: leggere per crescere". Il gusto della lettura e il piacere di leggere negli alunni/lettori e nei bambini/ragazzi che ascoltano attraverso la realizzazione di brevi percorsi di lettura animata che diventano anche occasione di dialogo e di arricchimento reciproco. L'appuntamento è a cura degli aunni della classe 4°B del liceo classico di Forlì, professoressa Barbara Abbondanza e con il supporto di Laura Sciancalepore. Dalle 11.30 alle 12.30 al Chiostro dei Musei San Domenico laboratorio di teatro Teatrando con Truccabimbi, le maschere delle emozioni, con Laura Zoli e Pier Luigi Servetti, a cura di Centro Diego Fabbri.