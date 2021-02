Busta con proiettile al Corpo della Guardia Zoofila Ambientale: "Minacce gravissime e inaccettabili"

Una busta per l'invio di posta aerea, senza mittente, è stata recapitato al Coordinamento provinciale del Corpo della Guardia Zoofila Ambientale di Forlì, che ha sede in Corso Garibaldi, a pochi passi dalla Questura. La busta conteneva un foglio manoscritto con la frase "bastardo stai attento" ed un bossolo calibro 12, munizione utilizzata per la caccia alla lepre, alta 70 millimetri e caricata con pallini da 5 millimetri. "Qualunque sia il movento di questo episodio, vogliamo ricordare che simili azioni costituiscono reato penale in quanto tale abbiamo doverosamente provveduto a denunciare l'accaduto con la speranza di identificare e punire il colpevole, confidando come sempre nel ruolo della magistratura dei Carabinieri di Forlì affinchè si faccia luce al più presto sulla vicenda", sono le parole del comandante, Stefano Ghetti.

"Ritenendo tali minacce gravissime e inaccettabili, nonchè condannando ogni atto di violenza, se qualcuno tenta di colpirci per il nostro lavoro attento e responsabile di tutela degli animali e dell'ambiente la risposta è che sbaglia metodo - prosegue Ghetti -. Spiace purtroppo rilevare che ancora oggi vi sia qualcuno che pensi di ottenere un qualsivoglia risultato favorevole per se con simili gesti. Si tratta evidentemente di atti vili e codardi da parte di coloro che tramano nell'ombra e che si nascondono dietro le minacce anonime. Ma il fatto che sia stata utilizzata una cartuccia da caccia non deve autorizzare nessuno a dare per scontato che l'autore sia un cacciaturo, su questo voglio essere chiaro. Siamo al servizio dei cittadini e della legge e continueremo ad esserlo. La nostra azione è diretta a prevenire e accertare se nel nostro territorio vengano commessi reati e individuarne gli autori. Se questo dà fastidio vuol dire che siamo sulla strada giusta".