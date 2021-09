Promozione del benessere dei giovanissimi: bando per la concessione di contributi alle associazioni

Diverse indagini nazionali e locali e alcuni eventi emersi nelle cronache degli ultimi mesi evidenziano chiaramente lo stato di malessere delle giovani generazioni. Il Comune di Forlì, impegnato da sempre su questi temi, sta quindi incrementando gli interventi anche attraverso nuove proposte in collaborazione con le scuole, le famiglie, il mondo dell'associazionismo. In questo quadro complessivo è stato pubblicato un avviso che intende sostenere nuove progettualità dedicate a preadolescenti e adolescenti frequentanti la scuola primaria di primo grado e il primo triennio della Scuola secondaria di secondo grado e ai loro genitori.

"Prevenire forme di disagio, sostenere la fiducia nelle capacità individuali e di gruppo e verso il futuro, promuovere il benessere familiare e della comunità cittadina è infatti assolutamente necessario in questa fase storica - afferma l'assessore con delega alle Politiche Giovanili, Paola Casara -. E' sotto gli occhi di tutti che la crisi sociale e sanitaria causata dal protrarsi della situazione pandemica ha fatto emergere anche a Forlì forme di disagio e atteggiamenti antisociali, forme di ritiro e sfiducia verso il futuro e che le limitazioni delle occasioni di socializzazione e incontro hanno ampliato criticità già presenti e fatto emergere criticità e difficoltà nuove. Il territorio forlivese è molto reattivo e capace di proporre progetti funzionali sia a prevenire tali situazioni di disagio sia a ridurre quelle già emerse e segnalate quotidianamente da famiglie, Scuole, Servizi territoriali sociali e sanitari e da contesti extrascolastici e del tempo libero".

L'avviso per la concessione di contributi destinati ad Odv e Aps proposto dal Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, viene specificato, "ha l'obiettivo di far emergere e valorizzare proposte innovative, vicine agli interessi dei giovanissimi, che abbiano un approccio informale e attrattivo e che prevedano anche il coinvolgimento dei genitori per supportarli in questa fase molto critica". L'avviso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it nella sezione "Il Comune - Bandi, Avvisi, Gare, Concorsi - categoria Avvisi". Le proposte dovranno essere consegnate entro il 22 settembre.