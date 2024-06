Promozione della Salute, a Predappio un doppio appuntamento dedicato all'attività fisica

Promuovere l’adozione di sani stili di vita è sempre di più parte degli obiettivi del Servizio sanitario. Per supportare le persone al cambiamento di comportamenti pericolosi per la salute e incentivare la diffusione di stili di vita salutari in Ausl Romagna il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dipartimenti Cure Primarie, i Distretti e alcuni servizi specialistici, garantisce un’offerta diffusa di opportunità nelle Case della Comunità sull’intero territorio romagnolo. Gli eventi sono tenuti da professionisti qualificati dell’Ausl Romagna, favoriscono l’interazione di gruppo e sono caratterizzati da una forte connotazione esperienziale. La partecipazione è gratuita.

A Predappio è in programma il 15 giugno un corso di formazione per diventare conduttore di un gruppo di cammino per la salute. Nello specifico, il Walking Leader organizza le camminate, sceglie la durata, il percorso, si preoccupa della sicurezza e dell’integrità del gruppo, fa da “motivatore” e garantisce continuità dell’attività. Si tratta di un importante appuntamento organizzato in collaborazione con la Casa della Comunità di Predappio nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione, per la promozione dell'attività fisica nelle comunità dell'Emilia-Romagna. Una delle azioni per il raggiungimento di questo scopo è proprio rappresentato dai gruppi di cammino, che consentono alle persone di una comunità di incontrarsi periodicamente e svolgere delle passeggiate insieme con un passo adatto alle caratteristiche del gruppo.

Il corso teorico – pratico si terrà dalle ore 9 alle 13, presso la Sala Europa in via Marconi,17 (per iscriversi è possibile compilare il seguente link https://forms.office.com/r/ZNtYRk3DnJ, inviare una mail a promosalute.fo@auslromagna.it oppure chiamare il numero 3311371209 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16). L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, previa disponibilità di posti. Si consiglia di avere un abbigliamento comodo adatto al cammino, di portare dell'acqua e in caso di maltempo lieve o tempo incerto, un giubbotto per la pioggia.

Sempre Predappio ospiterà il 27 giugno "Muoviamoci", un incontro alla scoperta delle opportunità offerte ai cittadini per praticare attività fisica e mantenersi in salute in modo economico e divertente, esplorando i percorsi urbani. Il punto di ritrovo sarà in piazza Sant’Antonio di fronte al parco (angolo con Via Zara) dalle 15 alle 17. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a promosalute.fo@auslromagna.it oppure chiamare al 3311371209.