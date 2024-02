Polizia, prestigioso riconoscimento per il dirigente Maurizio Maccora. "Risultato che dà lustro alla Questura forlivese"

Il vice questore Maurizio Maccora è stato promosso alla qualifica superiore di primo dirigente della Polizia di Stato. Maccora, di origini siciliane, il 2 gennaio del 1995, dopo aver superato il concorso per funzionari di polizia, è stato assegnato alla Questura di Forlì-Cesena. Il funzionario ha ricoperto numerosi incarichi nell’ambito della Questura: dirigente dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Digos, Capo Ufficio di Gabinetto e, attualmente, dirige la Divisione Anticrimine e si occupa anche della Divisione Amministrativa.

Maccora, padre di due figli gemelli, Giulia e Stefano, nati a Forlì, grazie alla lunga permanenza, ha maturato una profonda conoscenza di questo territorio, cui è legato anche per motivi familiari. Stretto collaboratore dei Questori che si sono succeduti, si è occupato in particolare dei temi legati all’Ordine Pubblico, segnatamente durante la lunga dirigenza della Digos in un periodo storico in cui si manifestavano rigurgiti eversivi ed erano frequenti manifestazioni violente di piazza che vedevano contrapposti gruppi di opposta ideologia politica.

Esperienze di ordine pubblico poi proseguite con l’incarico di Capo di Gabinetto, durante il quale ha organizzato e partecipato personalmente ai numerosissimi servizi di O.P. in occasione della visita in provincia di personalità politiche e istituzionali, tra le quali, solo per citarne alcune, Papa Francesco, i Presidenti della Repubblica che si sono susseguiti, primi Ministri, alti Magistrati. Innumerevoli poi gli impegni di ordine pubblico connessi alle partite di calcio, di basket, sia a Forlì che a Cesena.

Da ultimo, si sottolinea il meritorio contributo fornito da Maccora in occasione della recente alluvione e segnatamente nelle prime fasi dell’emergenza. Componente fisso del Centro Coordinamento Soccorsi, si è occupato dell’organizzazione e dell’impiego dei reparti inquadrati della Polizia di Stato chiamati a prestare soccorso alla cittadinanza colpita. A Maccora arriva dal questore Claudio Mastromattei "il plauso e la riconoscenza di tutto l’ambiente di lavoro e dei colleghi, orgogliosi di una grande risultato professionale che conferisce lustro alla Questura forlivese".