Promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà: patto tra Avis e Guardia di Finanza

E' stato siglato lunedì mattina nella sede dell’Avis Comunale di Forlì di via Giacomo della Torre, un protocollo d’intesa tra la stessa Avis e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì, allo scopo di promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà, la diffusione della donazione volontaria e non remunerata di sangue ed emocomponenti finalizzata al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale. L’intesa protocollare - che ha una durata di tre anni, con possibilità di rinnovo - è stata firmata dal presidente dell’Avis di Forlì, Roberto Malaguti, e dal comandante provinciale delle Fiamme Gialle, il colonello Vito Pulieri.

Per effetto degli accordi sottoscritti, la Guardia di Finanza s’impegna - tramite i Reparti dislocati sul territorio della provincia di Forlì-Cesena - a coordinare, informare e divulgare la cultura della donazione di sangue e degli emocomponenti presso i propri militari e i loro familiari, nonché a regolare le attività connesse alle stesse donazioni. Dal canto suo, l’Avis assicurerà la propria collaborazione per le attività di sensibilizzazione e promozione della donazione volontaria non remunerata di sangue ed emocomponenti, garantendo, altresì, il proprio supporto tecnico e logistico in occasione di eventuali raccolte.

Fiamme Gialle e Avis, inoltre, predisporranno, di concerto, gli strumenti più idonei a diffondere la cultura della solidarietà e della sicurezza della donazione del sangue e a promuovere la donazione volontaria, periodica, anonima e non remunerata fra il personale della Guardia di Finanza e la società civile. Di comune accordo, inoltre, finanzieri e volontari dell’Avis organizzeranno iniziative utili alla formazione dei rispettivi operatori, anche mediante scambi di esperienze e realizzazione di specifici corsi. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e sensibili degli interessati.