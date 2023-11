Nuovo padiglione Materno-Infantile, l'Ausl: "Il progetto non è a repentaglio. Sarà pronto nel 2026"

I progetti che riguardano l'ampliamento del pronto soccorso e la costruzione del nuovo padiglione dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì "non sono assolutamente a repentaglio". L'Ausl Romagna replica così alle affermazioni del consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, attraverso le quali paventava “ritardi per l’ampliamento del Pronto Soccorso e per la costruzione del nuovo padiglione”.

Argomenta l'Ausl: "Per quanto riguarda il Pronto Soccorso di Forlì, infatti, i lavori sono iniziati il quattro settembre, in seguito all’ottenimento dei necessari pareri ed autorizzazioni degli enti competenti (Soprintendenza, ex Genio Civile, Comando Vigili del Fuoco), con la modifica della rampa di accesso, quale lavoro propedeutico all’ampliamento della camera calda, i cui lavori termineranno entro il 31 dicembre, fatto salvo lavorazioni di piccola entità che comunque non pregiudicheranno l’utilizzo dell’opera. I lavori concernenti le modifiche interne al Pronto Soccorso e le finiture esterne, invece, verranno completati entro il mese di marzo 2024, come già comunicato alla stampa dalla Direzione Sanitaria".

Per quanto concerne il nuovo padiglione Materno-Infantile, "in sede di progettazione esecutiva, ha visto un importante incremento dei costi", viene specificato. L'Ausl chiarisce che "la gara per la realizzazione dei lavori è stata aggiudicata e che entro l’anno si completeranno le procedure di “bonifica bellica” sul terreno del cantiere. A marzo 2024, completati i lavori per il Pronto Soccorso e al fine di evitare problematiche alla viabilità interna, sarà avviato il cantiere per il primo stralcio, finanziato con i fondi del Pnrr e comprendente un piano completo e uno “al grezzo”. Il piano “al grezzo” sarà completato, anch’esso, utilizzando risorse aggiuntive aziendali ed assicurando continuità al cantiere. L’intera opera sarà pertanto completata entro il 2026".