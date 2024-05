La proposta di Zattini (Ascom): "Un chiosco di piadina per rivitalizzare piazza Saffi"

"Vogliamo rivitalizzare la piazza? Usiamo i prodotti del territorio". Questa l'idea di Ascom-Confcommercio, spiegata dal suo direttore, Alberto Zattini. "Cosa serve? Almeno un chiosco che venda la piadina romagnola. Non una struttura 'aliena', ma che si integri perfettamente, anche dal punto di vista architettonico, nella nostra bellissima piazza Saffi". Un'ipotesi? "Potrebbe essere collocato o dove era l'edicola o dov'era la pensilina degli autobus. La collocazione però è l'ultimo dei problemi. Uno spazio, in piazza, lo si trova. Il turista che arriverà troverà il nostro prodotto tipico per eccellenza: la piadina, simbolo della nostra terra e conosciuto in tutto il mondo".

E ancora: "Per rivitalizzare il centro storico, iniziamo a ragionare diversamente, cosa che dobbiamo fare anche noi come associazione di categoria. Anche Ascom fa autocritica. Va riconosciuto l'eccellente lavoro svolto da questa amministrazione: ripartiamo da qui, tutti insieme, e da una nuova visione delle cose. E da un centro che sia attrattivo tutto l'anno, non solo con eventi spot". Il tutto "senza andare in contrasto con 'Casa Romagna', che ha una sua attrattività, ottenuta grazie alle capacità degli imprenditori che ci lavorano". In conclusione "la prossima amministrazione potrebbe pensare a definire un bando di affidamento della gestione del chiosco, privilegiando soggetti under 35 e occupazione femminile. La piazza e il nostro centro potrebbero davvero caratterizzarsi grazie ai prodotti tipici, in primo luogo la piadina".