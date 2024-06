Prorogata la mostra "Romagna Sfigurata": "E' una tappa per i visitatori del San Domenico"

Visto il successo che la mostra “Romagna sfigurata” di Silvia Camporesi, ospite delle sale espositive del Palazzo del Monte di Pietà di Forlì, continua a riscuotere, si è deciso di prorogare l’apertura fino a domenica 30 giugno, facendone coincidere così la chiusura con quella della grande mostra sui Preraffaelliti in corso al Museo San Domenico. Il registro dei visitatori, anche se non tutti i visitatori hanno firmato, ci dice che oltre 2.300 persone hanno ammirato la mostra di Silvia Camporesi e molti hanno anche riportato sul registro i loro commenti (emozioni legate all’alluvione e complimenti per la mostra).

Dalle interviste fatte ai visitatori si è potuto riscontrare che molti di loro o erano già stati, o stavano per recarsi, a vedere la grande mostra al San Domenico, a conferma anche dell’importanza di fare rete tra i diversi luoghi cittadini della cultura. L’esposizione rappresenta un reportage di grande valore artistico che documenta l’impatto ambientale delle frane e ne evidenzia le modifiche del paesaggio agrario e boschivo.

L'evento è stato frutto di un progetto promosso dalla Associazione Nuova Civiltà delle Macchine APS di Forlì, sulla base di un'idea sviluppata dalla stessa fotografa Silvia Camporesi insieme con Sauro Turroni (consulente scientifico del progetto), che ha vinto il bando Strategia Fotografia 2023 - Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. La mostra rimarrà visitabile a ingresso libero, come anticipato, fino al 30 giugno, con i seguenti orari: - tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, con esclusione dei martedì e mercoledì, giorni di chiusura.