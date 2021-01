Prorogato "Al lavoro in bici": si possono accumulare altri km per il progetto green

Viene prorogata al 30 giugno 2021 l’iniziativa di incentivazione all’uso della bicicletta "Al lavoro in bici". “Considerato che il progetto ha riscosso un inatteso successo e comportato preziosi benefici sotto il profilo ambientale, nel corso dell'ultima Giunta abbiamo deciso di prorogarne i termini di scadenza al 30 giugno 2021 dando la possibilità a tutti gli utenti iscritti di proseguire nell’accumulo di km effettuati e, di conseguenza, di aumentare l’entità da erogare a titolo di rimborso finale, nei limiti degli importi massimi prestabiliti”. Lo spiega l'assessore con delega alla mobilità e all'ambiente Giuseppe Petetta. Per Petetta “Forlì si sta dimostrando sempre di più una città green e vocata alla mobilità dolce. Il progetto “Al lavoro in Bicicletta” si inserisce perfettamente in un quadro più ampio di progettazione ed esecuzione di interventi finalizzati a sostituire l’utilizzo dell’auto con tipologie di mezzi a basso impatto ambientale”.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Forlì usa la nostra Partner App gratuita !