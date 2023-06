Prosegue alla Fiera il punto di distribuzione di beni di prima necessità per gli alluvionati

Nell’ambito delle azioni messe in campo per garantire aiuto e sostegno alle persone colpite dell’alluvione, l’amministrazione comunale informa che la distribuzione di beni di prima necessità per le persone (cibo, prodotti per l’igiene e le necessità domestiche) continua presso il centro unificato allestito nel Padiglione della Fiera di Forlì, con accesso dal parcheggio del Palazzo Sme della Fiera, via punta di Ferro 2. Il servizio, rivolto esclusivamente alle persone residenti nelle zone colpite dagli effetti dell’alluvione, sarà attivo dalle 14 di venerdì e proseguirà dal lunedì al sabato con orario continuato 9 - 17 (domenica chiuso).

La distribuzione avverrà attraverso verifica della residenza e con la consegna di materiale frutto delle donazioni ricevute, con un quantitativo capace di rispondere a un fabbisogno settimanale. Per necessità particolari, come ad esempio impossibilità di raggiungere il Punto di distribuzione presso la Fiera, è attivo il numero telefonico 3476127800 negli orari di attività. Resta attivo anche il Centro Donazioni alla Fiera di Forlì sia per privati che per enti e aziende, aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17, con ingresso dalle Biglietterie del Palafiera (portelloni F e G).

Dal vicesindaco Daniele Mezzacapo arriva un ringraziamento al Quartiere Romiti "per tutto ciò che ha fatto in questi giorni durissimi e per quello che farà nei giorni che seguiranno". Un ringraziamento esteso "a tutti i volontari che fin dalle prime ore si sono adoperati per garantire aiuto, sostegno, vicinanza alle persone e alle famiglie colpite dall’alluvione". Da Mezzacapo "un grazie speciale al coordinatore Stefano Valmori che è stato un punto di riferimento costante e di congiunzione con l’amministrazione. Sono stati giorni di dolore e sofferenza ma anche di attaccamento alla città e di voglia di rinascere. L’esempio che i Romiti hanno dato alla città è straordinario".