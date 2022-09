Prosegue l’operazione “Fiumi puliti”: si rimuovono i rifiuti su Rabbi e Ronco

Proseguono le operazioni di recupero dei rifiuti abbandonati negli alvei dei fiumi della provincia di Forlì-Cesena. Dopo quelli sul Montone a Forlì, con un finanziamento di 90mila euro gli interventi sono stati estesi ad altri corsi d’acqua. I lavori, curati dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile della Regione, prevedono un investimento di 90 mila euro. Completano il primo dei quattro cantieri previsti nel territorio forlivese-cesenate dal pacchetto “Fiumi puliti”, finanziato in tutto con 370mila euro nell’ambito del Programma regionale di pulizia dei corsi d’acqua.

I lavori

Il nuovo intervento riguarda la rimozione di materiali lungo il fiume Rabbi a Predappio e il Ronco a Forlì. Tra i rinvenimenti registrati, anche baracche abusive abbandonate da decenni con coperture in “eternit”, per cui è stato necessario effettuare la bonifica con specifiche procedure. In accordo con i comuni e la società di gestione dei rifiuti, Alea, si sta procedendo allo smaltimento e al recupero separato dei materiali riciclabili, come legno, plastica, ferro. Per quanto riguarda gli ultimi due cantieri in partenza nei prossimi mesi nel comune di Forlì, si prevede la costruzione di altre due briglie una sul Ronco a monte della via Emilia e l’altra sul Montone a valle della confluenza con il fiume Rabbi.