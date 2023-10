Proseguono le asfaltature sulla rete stradale di Forlimpopoli: la mappa dei lavori

Prosegue il fitto calendario dei lavori di asfaltatura programmati in diverse vie di Forlimopopoli per garantire una maggiore sicurezza negli spostamenti in città. Lunedì è in corso di esecuzione l’intervento in via Grandi. Poi le asfaltature proseguiranno secondo il seguente calendario: martedì via Amendola, mercoledì e giovedì via Allende, venerdì via Nuova Fondine (nel tratto compreso fra la rotonda della via Emilia e la via Corallo), lunedì 30 ottobre via Kennedy, martedì 31 ottobre via Per Bertinoro e via Lago, infine giovedì 2 novembre via Turati. I lavori saranno ovviamente segnalati in loco da apposita cartellonistica.