Prostata, prevenzione e cura: ne parla il medico urologo Teo Zenico in un incontro pubblico

Il Centro Sociale “Primavera” (via M.Angeloni 56, a Ca’Ossi) ospiterà giovedì 1 dicembre alle 15 l'incontro “La prostata: prevenzione e cura", con relatore il dottor Teo Zenico, medico specialista in Urologia. L’Urologia è una branca della medicina che si occupa delle patologie a carico dell'apparato urinario maschile e femminile e degli organi genitali maschili esterni. "Le patologie relative alla minzione e alla calcolosi urinaria sono le più consuete e quelle a carico della prostata sono le più frequenti negli uomini", spiega il dottor Zenico, professionista di elevata competenza, lunga esperienza e professionalità, che illustrerà gli aspetti relativi alle malattie dell’apparato urinario sia femminile che maschile e tratterà le patologie che colpiscono la ghiandola Prostatica degli uomini, il cui rischio di insorgenza aumenta con l'invecchiamento. "La prevenzione è fondamentale per mantenersi in salute", ribadisce Zenico, che fornirà consigli indispensabili e illustrerà le regole da osservare che spaziano dai controlli medici preventivi allo stile di vita da osservare.

Il Centro sociale “Primavera” è una delle strutture comunali per anziani più importanti della città è gestito esclusivamente da volontari e lo scopo principale delle molteplici attività organizzate è quello di favorire una invecchiamento attivo e favorire la socializzazione evitando l’isolamento e la solitudine. Oltre ai tradizionali intrattenimenti ludici e sociali (gioco delle carte, tombola, ballo, gite sociali, pranzi sociali e orti) altre iniziative sono volte a conservare l’elasticità cognitiva e motoria con corsi di ginnastica dolce, di lingua inglese, gruppo di lettura e biblioteca. E’ disponibile il servizio bar, infermeria, podologia. La collaborazione col Quartiere e con le scuole del territorio spazia nelle diverse iniziative culturali e sociali (mostre a tema, feste di quartiere, concorso letterario e fotografico, concerti del Coro “Primavera”) per mantenere viva la comunità e rafforzare il senso di identità.

Ingresso libero. Per informazioni Centro sociale Primavera tel.0543-63169 e-mail: caossiprimavera@gmail.com