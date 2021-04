Prostituzione, droga e autoriciclaggio: indagine della Polizia, tre indagati e sequestri

Tre gli indagati: le accuse sono di di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento della prostituzione e dell’immigrazione irregolare e per autoriciclaggio

Appartamenti, contanti e chili di droga sotto sequestro. Ma anche tre indagati. E' questo il bilancio di un'operazione condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Forlì insieme ai colleghi delle squadre mobili di Bologna, Firenze e Ravenna e dei commissariati di Imola e Faenza. Tre gli indagati: le accuse sono di di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento della prostituzione e dell’immigrazione irregolare e per autoriciclaggio. Le indagini sono culminate col sequestro appartamenti, oltre 6mila euro e 4,5 chili di droga. I dettagli verranno resi noti nel corso di un incontro con la stampa che si terrà venerdì mattina in Questura.