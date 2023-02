Protagoniste le opere di architettura contemporanea, in programma la prima edizione del Premio

In programma la prima edizione del Premio Architettura Emilia Romagna, inserito all'interno del Festival dell'Architettura 2023 Rigenera - Circolare, dove protagoniste saranno le opere di architettura contemporanea. "Fino al 24 marzo 2023 sarà possibile iscriversi alla Prima Edizione del Premio Architettura Emilia-Romagna, ideato dagli Ordini degli Architetti P.P.C. dell’Emilia-Romagna. Il riconoscimento sarà assegnato in occasione di Rigenera - Circolare, vincitore dell'avviso pubblico Festival Architettura - II edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Questo premio nasce con l’intento di valorizzare e far conoscere a un pubblico ampio l’architettura contemporanea di qualità, nella sua dimensione sociale e come arte di far vivere bene le persone, le città e il territorio. Un riconoscimento ai nuovi linguaggi architettonici, che sempre di più trasformano e caratterizzano l'orizzonte urbano e rurale. Opere chiamate a rispondere a nuove esigenze, funzioni inedite e molteplici usi, sia nell'ambito privato che in quello pubblico.

Per la prima volta, attraverso un riconoscimento regionale, l’Emilia-Romagna manifesta al pubblico l’importanza del proprio patrimonio architettonico recente, tracciando una strada che potrà essere percorsa in futuro.

Il Premio Aer si inserisce nel più ampio Festival dell’Architettura "Rigenera - Circolare", progetto che vede come soggetto capofila la Fondazione degli Architetti di Reggio Emilia e co-organizzato insieme agli Ordini professionali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Un’occasione di cultura, formazione e, più in generale, di comunicazione della figura dell’architetto. Rigenera - Circolare si terrà dal 15 al 23 aprile, nove giorni di conferenze, mostre e iniziative organizzate in tutta l’Emilia-Romagna.