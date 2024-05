Protesta per la Palestina, accampamento al campus come nelle università americane: "Stop al genocidio"

Da ieri, martedì, il campus universitario di Forlì ospita come nelle università americane la protesta pro Palestina degli studenti. Un accampamento, infatti, è stato realizzato nel giardino di fianco all'ingresso dell'ateneo. Dalla Columbia University viene quindi ripresa la formula della "acampada" di protesta. Con una nota gli organizzatori invitano gli altri studenti a universi alla contestazione: "Chiediamo, inoltre, che la nostra università sostenga apertamente la causa palestinese, non solo attraverso la chiusura degli accordi, ma anche riconoscendo lo Stato palestinese e rimarcando la necessità di una fine immediata del genocidio in atto. Richiediamo infine di poter incontrare il nostro Presidente di Campus pubblicamente, affinché ascolti le nostre posizioni e ci dia il suo supporto negli organi accademici maggiori".

Fanno sapere gli organizzatori: "Dopo l’invasione di Rafah da parte dell’esercito israeliano la notte fra il 20 ed il 21 aprile, dopo il discorso di Biden in supporto ad Israele in seguito al mandato di arresto della Corte penale internazionale nei confronti degli esponenti del governo israeliano, dopo la mancata approvazione della mozione presentata dal Senato Accademico il 21 maggio a Bologna, che richiedeva la chiusura degli accordi dell’Ateneo con le università israeliane, e dopo una Tavola Rotonda che si è tenuta al campus di Forlì, a nostro parere, portatrice di una retorica fortemente occidentalista e neocoloniale, la comunità studentesca di Forlì ha deciso di prendere posizione".

La richiesta netta è quella di interrompere le collaborazioni con le università israeliane. "Durante la tavola rotonda è stato dichiarato, da alcuni dei docenti presenti in aula, il pieno sostegno a mantenere gli accordi tra il nostro Ateneo e le università israeliane. Le stesse università che sono da sempre controllate e complici del regime di apartheid israeliano, all’interno delle quali moltissimi studenti palestinesi vengono arrestati ogni anno con accuse infondate e dove i comitati di rappresentanza politicizzati vengono definiti come organizzazioni illegali, i cui partecipanti vengono incarcerati senza accuse formali e processi. L’intero sapere accademico israeliano è intriso di razzismo e de umanizzazione, dove i dipartimenti di legge lavorano per aggirare la legislazione internazionale e i dipartimenti di storia riportano una narrativa in favore del regime di oppressione. Come possono, quindi, la nostra Università e il nostro campus, dichiararsi portatori dei valori di pace sanciti nel Codice etico e di comportamento di Ateneo senza appoggiare le richieste di boicottaggio accademico avanzate dalla comunità studentesca? Boicottaggio che non ha lo scopo di colpire i singoli soggetti, i quali, inoltre, quando dichiarano il proprio dissenso nei confronti del regime sionista vengono rimossi dai propri incarichi. Il boicottaggio punta ad una spinta verso la presa di responsabilità della nostra Università e del nostro governo, complici della vendita di armi allo Stato israeliano".