Da 6 mesi niente weekend, il centro commerciale abbassa le saracinesche: "Servono misure per la ripartenza"

Una chiusura simbolica per chiedere di poter riaprire. Martedì mattina anche i negozi del centro commerciale "Punta di Ferro" di Forlì hanno abbassato le saracinesche per chiedere di superare la misura restrittiva che impone da oltre sei mesi la chiusura durante i giorni prefestivi e festivi. Una misura adottata per evitare assembramenti. ma che sta sta creando forti difficoltà agli operatori, con i conti ormai in rosso e il rischio di perdere posti di lavoro. L’iniziativa è stata promossa dalle associazioni del commercio, Ancd-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc–Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione, che chiedono "l’immediata revoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei negozi nei giorni festivi e pre-festivi".

VIDEO - La protesta simbolica al centro commerciale e la particolare atmosfera

E mercoledì, alle 11.45 a Roma, è prevista una manifestazione in Piazza del Popolo, alla quale parteciperà anche Domenico Mambelli, imprenditore forlivese nel settore dell'abbigliamento multibrand: "Interverrò alla manifestazione degli imprenditori che esercitano la propria attività all’interno di negozi nei centri commerciali chiedendo la riapertura dei negozi chiusi nel fine settimana dal 24 di ottobre 2020 a differenza di tutte le altre attività commerciali che in questo periodo, in zona gialla e arancione, sono state aperte. In ragione di questi 150 giorni di chiusura in 14 mesi, la prima richiesta è la riapertura, che pare probabile sia un provvedimento imminente, ma c’è bisogno anche di una serie di misure volte al sostegno e alla ripartenza di questo settore così fortemente penalizzato".