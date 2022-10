Caos al liceo artistico, la protesta delle famiglie: "Ragazzi lasciati a casa un giorno feriale senza alcun confronto"

Non si placano le polemiche delle famiglie che hanno i figli che frequentano il Liceo Artistico 'Canova' di Forlì. La scuola sta soffrendo di mancanza di spazi e l'anno scolastico è partito all'insegna delle proteste, sia da parte di esponenti politici, come il consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli, ma anche e soprattutto delle famiglie.

Alcune di loro hanno scritto una lettera aperta alla preside della scuola, Elettra Stamboulis, mettendo nel mirino la decisione, a quanto pare presa all'ultimo e senza condivisione, di organizzare una settimana corta, lasciando gli studenti a casa un giorno alla settimana durante i feriali, quando i genitori sono normalmente al lavoro. Un disagio non da poco. Scrivono alcune famiglie: “Siamo un discreto numero tra genitori e studenti a sentirsi delusi e presi in giro dalla dirigente scolastica del Liceo Canova di Forlì. A pochi giorni dall’inizio della scuola siamo venuti a conoscenza attraverso il registro elettronico che i ragazzi avevano un giorno intero alla settimana a casa da scuola. Normalmente , quando questo accade, si pensa sia la classica settimana corta col sabato a casa, invece dall’orario si è visto che sarebbe stato un giorno qualunque, chi il lunedì, chi il martedì e così via”.

Ed ancora: “Diverse sono state le telefonate dei genitori in segreteria e a qualcuno è stato risposto che si trattava di un “giorno di riposo” che sarebbe scomparso con l’orario definitivo, mentre invece ad altri che sarebbe rimasto e di chiedere chiarimenti alla dirigente scolastica. Diversi genitori hanno scritto alla dirigente la quale ha risposto che era una decisione presa a causa della mancanza dei locali scolastici e per scelta didattica in modo da seguire il modello di scuola francese che prevede una settimana corta”.

Prosegue la protesta delle famiglie: “Molti genitori si sono chiesti se fosse legittima e democratica una scelta fatta senza coinvolgere né informare le famiglie prima dell’inizio dell’anno in quanto ciò determina notevoli disagi visto che lasciare a casa un ragazzino tutta la mattina da solo comporta alcuni rischi oltre che risulta certamente poco proficuo in termini di rendimento. Tra i ragazzi ci sono anche alunni che, per motivi diversi, o un disagio certificato, non possono restare soli a casa. Ad alcuni di loro la referente del sostegno ha proposto di portarli a scuola anche la mattina del “giorno libero” e lasciarli con altre classi a frequentare i laboratori insieme ad altri studenti che hanno la necessità di insegnanti di sostegno, per seguire delle attività che non hanno a che fare col progetto didattico della propria classe di appartenenza. Ci chiediamo se questo significa fare scuola o solo “babysitteraggio” visto che questi ragazzi non starebbero coi loro compagni e probabilmente con classi di livello diverso dal loro”.

Per le famiglie, poi, non c'è traccia in nessuna delibera interna di questo 'modello francese': “Ci chiediamo in quale sede sia stato deliberato questo modello “alla francese” in quanto dai precedenti verbali non si trovano delibere nei consigli di istituto, dove è democraticamente presente anche una componente genitori e studenti e nemmeno si trova traccia di questo “modello” nel Piano Triennale per l’Offerta Formativa che è il vademecum di ogni istituto. Abbiamo scritto anche al Provveditore dell’Ufficio scolastico di Forlì oltre che all’Ufficio scolastico Regionale ma purtroppo nessuno fino ad oggi ci ha contattato”.

E concludono: “Questa situazione sta creando molto malumore a tanti genitori e ci sentiamo presi in giro oltre che preoccupati visto che, peraltro, già i nostri figli perdono 20 giorni di scuola all’anno dovuti alla riduzione oraria scolastica che è passata da 6 ore da 60 minuti a 6 h da 50 minuti. I ragazzi in pratica faranno 4 anni e mezzo di scuola anziché 5! Il rammarico più grande? Quando la dirigente ha risposto alle nostre mail suggerendo che “ci sono altri licei artistici sul territorio”.