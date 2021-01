Sedie rovesciate in pieno centro storico, la singolare protesta: "Ogni sedia rappresenta un esercente che muore"

La protesta è andata in scena in pieno centro storico a Galeata nella serata di venerdì. Mattia Bertozzi, titolare del circolo "Sezione 2.0" del comune dell'alta val Bidente, ha infatti messo in atto una protesta simbolica per sensibilizzare i cittadini e l'opinione pubblica sulle restrizioni che da mesi stanno mettendo a dura prova soprattutto alcune categorie di attività commerciali

Bertozzi ha posizionato numerose sedie bianche di plastica nei pressi della fontana di fronte alla chiesa: "Ogni sedia capovolta rappresenta un esercente che sta morendo. Le altre, invece, sono per chi ci sta guardando morire". "Quale è il vostro peso per voi?" recita invece un cartello nei pressi di una bilancia, con chiaro riferimento alla classe politica dirigente che sta governando il paese. Diversi i cittadini che hanno manifestato solidarietà alla "Sezione" e al suo gestore.