In Piazza Ordelaffi Sagome di operai uccisi dagli incidenti, la protesta dei sindacati: "Basta morti sul lavoro"

Flash mob mercoledì mattina davanti alla Prefettura di Fillea Cgil, Feneal Uil, Fiom Cgil e Uilm Uil per "fermare le morti sul lavoro". "La mobilitazione di e l’adesione allo sciopero nelle ultime due ore del turno per operai edili e metalmeccanici ha dato esiti importanti e mostrano la necessità di risposte urgenti per fermare la strage nei luoghi di lavoro", affermano Maria Giorgini (segretaria generale Cgil Forlì Cesena), Enrico Imolesi (segretario generale Uil Forlì) e Paolo Manzelli (segretario generale Uil Cesena. In Piazza Ordelaffi sono comparse sagome e caschi con la scritta “Basta morti sul lavoro” per "dare la dimensione reale che stiamo vivendo, ricordando così le 13 vittime che anche nella nostra Provincia nel 2023 non hanno più fatto ritorno a casa. Al termine del flash mob i sindacalisti hanno incontrato Giovanna Longhi, vicaria del prefetto Rinaldo Argentieri, consegnando le richieste che saranno trasmesse al Governo.

"Dopo i fatti di Firenze, politici e istituzioni hanno detto parole di cordoglio come accade sempre in queste circostanze ma questo non basta; siamo solo al secondo mese dell’anno e il numero dei morti sul lavoro in Italia è già arrivato a 145 vittime - proseguono i sindacalisti -. Ogni singola tragedia è la tragedia di tutte e tutti. Ogni morte sul lavoro è un fallimento per la nostra società, dobbiamo farci rispettare e per questa ragione la mobilitazione non si ferma. Fillea Cgil, Feneal Uil, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno mobiliato lavoratori e lavoratrici dei cantieri e delle fabbriche metalmeccaniche per dare un forte segnale a seguito dell’ennesima strage sul lavoro a loro si sono aggiunte le categorie dei precari NidiL Cgil e Uiltemp e altre realtà produttive hanno svolto iniziative di solidarietà su un tema riguarda tutti i settori perché si muore nei cantieri, nelle fabbriche, nel settore agricolo, logistico, nel commercio, e non solo.

Dunque oggi, la piazza lo ha ribadito, è solo l’inizio di una mobilitazione che non si può e non si deve fermare".

Cgil e Uil chiedono lo "stop subappalti a cascata, vogliamo l’eliminazione di questo sistema che ostacola i controlli e scarica sugli ultimi le contraddizioni del sistema; ma anche l'introduzione di un codice appalti che tuteli anche i lavoratori dei cantieri privati e la patente a punti per le aziende. Chiediamo tutte le agibilità necessari per gli Rls, Rlst e per i delegati di sito alla sicurezza, ma anche maggiori risorse per il sistema pubblico dei controlli il cui ruolo oggi è svilito e rischia di non essere esercitato per ma mancanza di personale a partire dagli Ispettori. Vogliamo formazione a partire dalla scuola dell’obbligo e per tutto il corso dell’attività lavorativa. Serve l’applicazione dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e attinenti al settore di riferimento". Infine "basta dumping contrattuale sulla pelle delle persone; basta ricatti sul salario e sulla perdita del lavoro. Il lavoro è un diritto e non si può morire per lavorare. Chiediamo l’istituzione della Procura nazionale sul lavoro e l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro".