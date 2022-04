Rotte le trattative sul rinnovo del contratto della vigilanza privata, assemblee nei luoghi di lavoro

C'è la rottura della trattative sui lavoratori del settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza. Lo spiegano i sindacalisti Ana Laura Cisneros e Mirela Koroveshi (Filcams Cgil), Michele Dall?Ara (Fisascat Cisl) e Annalisa Pantera (Uiltucs): ?Da oltre sei anni i lavoratori non hanno aumenti salariali, devono accontentarsi di stipendi insufficienti, e inoltre si trovano a fare spesso i conti con violazioni delle norme contrattuali e per la sicurezza. Lo scorso 18 marzo la situazione è ulteriormente peggiorata perché le associazioni datoriali (con esclusione di Legacoop e Confcooperative) hanno rotto il negoziato sul rinnovo del contratto collettivo nazionale, vanificando le trattative precedenti. Dopo anni di confronti le organizzazioni sindacali non possono accettare in silenzio questa battuta d?arresto?.

Le sigle sindacali chiedono in particolare garanzia occupazionale quando si verifica il cambio di appalto, per lo svolgimento della stessa attività presso i committenti; turni di lavoro sostenibili, compatibili con le necessità del recupero psico-fisico; rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; riconoscimento della professionalità, in relazione ai luoghi ed agli spazi in cui si svolge l?attività lavorativa; aumento salariale, per rispondere anche all'aumento negli ultimi sei anni dei prezzi dei beni primari.

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTuCS stanno preparando una campagna di assemblee informative presso gli istituti di vigilanza, del territorio di Forlì e Cesena. Mercoledì 13 aprile è convocato a Roma l?Attivo unitario delle Rappresentanze Sindacali e delle strutture, per valutare la situazione, decidere le prossime azioni di mobilitazione. Le scriventi sigle sindacali continueranno a parlare con i lavoratori, anche con successive iniziative ed assemblee di aggiornamento, nel percorso di difesa e sostegno di questa categoria così poco valorizzata dagli organismi pubblici, competenti per l?ordine e la sicurezza.