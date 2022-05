Protestano i lavoratori Cooperativa For B, i sindacati: "Riconoscere contributi per i pasti"

"Riconoscere un contributo pasto ai lavoratori" della cooperativa sociale For-B. E' la richiesta di Fp Cgil, Fisascat Cisl Romagna e Uil Fpl, che nei giorni scorsi hanno svolto un presidio di volantinaggio davanti alla sede della cooperativa. I sindacati hanno inviato una nota al Comune di Forlì e ad Alea Ambiente per segnalare le condizioni in cui versano i lavoratori dei servizi ambientali dipendenti della Cooperativa Sociale For-B, oggetto della vertenza sindacale che si potrae da tempo. "Se è vero quello che dichiara la Cooperativa For-B, ovvero che la qualità del tessuto sociale passa anche dalla distribuzione della ricchezza, allora ci chiediamo perché non riconoscere un contributo pasto ai lavoratori i quali lo ribadiamo svolgono turni di lavoro anche di 13 ore giornaliere", attaccano i sindacati -.

Non intendiamo arretrare e chiediamo al Comune di Forlì ed Alea Ambente di fare la loro parte, volto a favorire la positiva conclusione della vertenza sindacale ed a scongiurare ulteriori iniziative di mobilitazioni ancora più forti quali lo sciopero degli addetti".