Protezione Civile, coordinamento provinciale volontariato: eletto il nuovo presidente

Si è riunito nei giorni scorsi in prima seduta, nella sede del Centro Operativo di Protezione civile a Forlì, il rinnovato Consiglio direttivo del Coordinamento provinciale del volontariato di Forlì–Cesena, formato dai consiglieri Fabio Bertaccini, Gianluca Brazzini, Dario Fantini, Maurizio Franchini, Davide Maggioli, Graziano Rinaldini e Nevio Zaccarelli, al fine di eleggere tra i propri membri il presidente, il vicepresidente e il segretario.Nuovo Consiglio Direttivo Coordinamento FC, foto di gruppo Il nuovo direttivo ha eletto Maurizio Franchini come presidente Zaccarelli come vicepresidente e Fantini come segretario.

Franchini, volto storico del volontariato cesenate, presidente del Gruppo comunale volontari Protezione civile del Comune di Cesena, si accinge così a guidare per un triennio il Coordinamento. Zaccarelli, da sempre impegnato nel sociale e nel campo della protezione civile, si è speso per la nascita dell’Associazione “Il Molino” di Bertinoro di cui fa parte. Fantini, appartenente all’associazione Centro Soccorso Sub “Roberto Zocca” di Cesenatico, dopo avere svolto nel precedente triennio il ruolo di referente della Colonna mobile, si appresta ora, nel suo nuovo compito di Segretario, a coadiuvare il presidente Franchini. Gli è stata inoltre conferita la delega alla comunicazione e gestione informatica.

Durante la prima riunione sono stati anche decisi i referenti per le varie materie: confermati Maggioli (Protezione civile Dovadola OdV) referente per le emergenze, Bertaccini (associazione “Il Molino” di Bertinoro) referente della logistica, Brazzini (Servizio operativo di soccorso di Forli) referente per la formazione e il Centro Unificato di Protezione civile. New entry nel gruppo dei referenti è Rinaldini, che si occuperà della Colonna mobile e dei progetti; Rinaldini fa parte dell’associazione di volontariato di Protezione civile “Valerio Grassi” di Forlimpopoli.