Protezione Civile e Vigili del Fuoco in campo contro gli incendi boschivi

Il Covid-19 non ha fermato la campagna "Aib 2020" che, attivata dal 6 luglio, si protrarrà fino al 6 settembre. La lotta attiva agli incendi boschivi è un servizio pubblico essenziale, finalizzato a garantire l'incolumità, la sicurezza della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente. Il sistema di Protezione Civile si è quindi organizzato per assicurare questo servizio nonostante l’emergenza sanitaria in corso, mettendo in campo risorse, mezzi e materiali nel rispetto delle misure di sicurezza definite dalle disposizioni nazionali e regionali.

Nel territorio romagnolo, un ruolo significativo di coordinamento nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna è svolto dal Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, che nell'ambito dei Tavoli di Coordinamento territoriali con prefetture, comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Unioni dei Comuni, Coordinamenti provinciali del Volontariato di Protezione civile e altri enti in base alle specificità locali (nel forlivese Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna e Reparto Carabinieri Parco Nazionale Foreste Casentinesi - distaccamento di Santa Sofia), ha portato alla definizione e agli aggiornamenti dei documenti che costituiscono specificazioni territoriali del modello d’intervento regionale, mettendo in sinergia tutti i soggetti preposti a fronteggiare l’emergenza incendi, anche alla luce delle recenti modifiche normative, in attività di previsione, pianificazione e lotta attiva. Prezioso e indispensabile è il ruolo giocato dal volontariato di Protezione civile a supporto dei Vigili del Fuoco. Nell’ambito della provincia di Forlì-Cesena, dal 20 luglio al 26 agosto, i Vigili del Fuoco, oltre a potenziare il proprio personale rendendo operativa dalle 8 alle ore 20 una squadra boschiva aggiuntiva, possono contare sul supporto di circa 90 volontari AIB formati, che svolgono un servizio di avvistamento fisso e mobile, oltre all’attività di logistica, bonifica e sorveglianza in caso di incendio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le attività dei volontari prevedono un "avvistamento fisso", svolto da coppie di volontari nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle ore 12 alle ore 18 in 7 punti di avvistamento che consentono la sorveglianza di ampi specchi del territorio della provincia di Forlì-Cesena. Si svolge anche un "avvistamento mobile", svolto su 4 percorsi collinari che presentano una maggiore vulnerabilità al rischio incendi boschivi e organizzato in pattuglie di 4 persone il sabato, la domenica e i festivi. Dal mese di agosto 2020 verrà garantito anche il pattugliamento infrasettimanale secondo le necessità definite con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e con l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Nel periodo della Campagna, per una risposta efficace nel territorio provinciale, sono sempre disponibili, secondo specifica pianificazione, 14 squadre di volontari: in prima partenza (entro 3 ore dall’attivazione) 2 squadre, ciascuna composta da 4 operatori formati AIB; mentre in seconda partenza (entro 5 ore dall’attivazione) 2 squadre, ciascuna composta da 4 operatori formati AIB.