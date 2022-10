Protezione civile, in Prefettura si è parlato di mitigazione dei rischi e gestione delle emergenze: fondamentali le allerte meteo

In occasione della Settimana Nazionale della protezione civile – che si svolge annualmente in corrispondenza della giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali (13 ottobre) – si è tenuto nel salone di rappresentanza della Prefettura di Forlì-Cesena, un incontro formativo e di riflessione, presieduto dal prefetto Antonio Corona e realizzato d’intesa con l’Agenzia regionale- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Forlì-Cesena e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Alla manifestazione hanno preso parte numerosi Sindaci e amministratori locali – alcuni dei quali collegati da remoto - nonché i vertici delle Forze di polizia statali e i rappresentanti delle ulteriori strutture del sistema di protezione civile (Ausl, Arpae, Consorzio di Bonifica, Coordinamento provinciale dei Volontari). L’iniziativa ha voluto porre l’attenzione sulle attività di protezione civile volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze e al loro superamento, con particolare riferimento agli scenari connessi con i cambiamenti climatici. Al riguardo, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Annalicia Vitullo, ha illustrato le modalità operative di intervento dei Vigili del Fuoco in caso di allerta meteo, anche con specifico riferimento alle numerose operazioni effettuate in occasione dell’ondata di maltempo che ha colpito la costa romagnola lo scorso 17 settembre.

La rappresentante della Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, Claudia Casadei, ha altresì evidenziato l’importanza e la grande utilità dello strumento delle Allerte Meteo diramate dalla Regione Emilia-Romagna, sia per le componenti del sistema di protezione civile, sia per i cittadini, nonché ricordato l’appuntamento, i prossimi 15 e 16 ottobre, con la campagna informativa Io non rischio, anche in alcune piazze del nostro territorio provinciale. Il Presidente del Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile, Gabriele Russo, ha infine illustrato le numerose attività in cui sono impegnati i volontari, a supporto del sistema territoriale di protezione civile.