Protezione civile: parere favorevole in Commissione sul rendiconto 2023

Parere favorevole, in commissione Bilancio, al rendiconto generale 2023 dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. L’Agenzia esercita tutta una serie di attività relative, tra le altre, alla difesa del suolo e della costa, alla sismica, al demanio idrico e alle attività estrattive, alla navigazione interna e alla gestione dell’idrovia, esercitando competenze tecnico amministrative nell’ambito di iter autorizzativi. Il tutto finalizzato a garantire ed incrementare la sicurezza territoriale, attraverso la gestione dell’intero ciclo dei rischi.

Per quanto riguarda il presidio della trasformazione del territorio, nel 2023 sono pervenute 2430 istanze relative ai procedimenti connessi al rischio idraulico, 43 legate alle attività estrattive e 113 riguardanti i procedimenti sulla navigazione interna; oltre 700 i “cantieri diffusi” per lavori su fiumi, frane e litorali, con investimenti per 148 milioni di euro programmati nel 2023 e per 122 milioni da programmarsi nel 2024-2026; ultimato il “Progettone costa” di ripascimento del litorale, mentre risultano in essere 222 interventi nell'ambito delle risorse del Pnrr.

Tra le attività dell’Agenzia vi è la gestione delle emergenze, con 168 allerte emesse al 31 dicembre 2023, quella del post emergenza (9 stati di emergenza nazionale vigenti al 31 dicembre e 252 milioni di euro per attività tra il 2019 e il 2023) e quella di supporto al Commissario delegato per le attività di concessione di contributi a seguito di danni da eventi calamitosi, come quelli dell’alluvione del maggio 2023.

“Oltre al centro operativo regionale, l’Agenzia conta su nove sale operative territoriali - ha precisato il rappresentante di Agenzia -. Un importante accordo con le prefetture consente la gestione integrata delle emergenze sul territorio”. L’Agenzia conta infine su una rete di volontariato formata da 448 organizzazioni e oltre 15mila volontari operativi.