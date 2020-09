Protezione Civile, si rinnova il consiglio direttivo del "Coordinamento provinciale volontari"

Giovedì è stata convocata l’assemblea generale dei presidenti delle 34 associazioni di volontariato aderenti al "Coordinamento provinciale volontari di protezione civile di Forlì-Cesena" allo scopo di provvedere alle elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio direttivo. L’attuale organo di amministrazione, composto da 7 consiglieri, è rimasto in carica per un periodo superiore a quello previsto dallo statuto in tre anni. Eletto il 24 aprile 2017, a causa dell’emergenza Covid-19 l’assemblea dei presidenti ha deliberato di prorogare il mandato fino al 30 settembre, allo scopo di consentire ai consiglieri in carica di gestire nella piena autonomia, in un periodo così delicato, tutte le attività che hanno richiesto un impegno continuo da parte dei volontari di protezione civile. In tale occasione verrà presentata a tutti i presidenti delle associazioni aderenti, la nuova sistemazione dell’area nella quale è presente il Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile in Via Cadore 75 Forlì, con la realizzazione di nuovi spazi per il volontariato e per la logistica.

