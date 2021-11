Protezione Civile Sos Forlì raccontano "30 anni di storia e volontariato"

Venerdì 26 novembre, alle 20.45, alla Sala exMazzini, corso della Repubblica 88 a Forlì, si terrà un incontro pubblico promosso dall'Associazione di volontariato Protezione Civile Sos Forlì sul tema "30 anni di storia e volontariato". Nel corso della serata verrà raccontato come è nato il sodalizio e verranno illustrate le principali attività svolte dai soci dal 1990 fino ai giorni nostri. In particolare si darà risalto agli interventi effettuati in occasione delle emergenze principali che hanno colpito la nostra Nazione.

Si parlerà anche di Sistema di Protezione Civile di cui enti pubblici e realtà locali sono componenti essenziali e fondamentali per portare in maniera coordinata ed efficace i soccorsi. Durante la serata interverranno alcuni volontari che racconteranno, attraverso esperienze personali e ricordi fotografici, lo spirito e la motivazione che li accomuna. Ad un anno dalla scomparsa, sarà ricordato Giorgio Cantelli, che ha ricoperto per diversi anni, con impegno ed abnegazione, il ruolo di Socio, consigliere e segretario dell’associazione.

L’impiego quotidiano del volontariato di Protezione Civile, come è stato ampiamente dimostrato nell’emergenza pandemica in corso, è sempre più indispensabile. A tal proposito verrà presentato il Corso per diventare volontari che si svolgerà nei giorni: giovedì 9 dicembre dalle 20.30 alle 23.30, martedì 14 dicembre dalle 20.30 alle 23.30, giovedì 16 dicembre dalle 20.30 alle 23.30 e sabato 18 dicembre dalle 8 alle 13.

Sono inoltre previsti interventi delle autorità locali che si occupano di emergenze di Protezione Civile. La serata sarà condotta da Gabriele Zelli. ll Trio Iftode (Teddi Iftode, primo violino, Radu Iftode, secondo violino, e Vlad Iftode, tastiere) eseguirà degli intermezzi musicali proponendo brani internazionali e della tradizione musicale popolare romagnola. Ingresso libero. Green Pass obbligatorio. Saranno rispettate le norme anti Covid in vigore. Per informazioni sosforli@sosforli.it - 349 498 7430