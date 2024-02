Il ministro Sangiuliano arriva a Forlì con i fondi per restaurare la Ripa: "Sarà un centro polifunzionale aperto ai giovani e studentato"

Dopo quasi trent'anni di abbandono e recenti crolli al suo interno, il convento di Santa Maria della Ripa, una grande struttura del '400 nel cuore più antico di Forlì, Schiavonia, è avviata al recupero. Lo ha sancito la visita in città, oggi, del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Non vengono indicati tempi e importi, ma ci sono disponibili 20-30 milioni del Ministero della Cultura, in gran parte derivanti dal supplemento straordinario di un euro sui biglietti di accesso ai monumenti nazionali (una misura che era prevista nel primo decreto Alluvione) e soprattutto c'è la volontà politica di prendere in mano uno dei dossier più complessi, che per giaceva in fondo ai cassetti da decenni.

Conosciuto anche come ex Caserma Monti, sarà riqualificato e destinato ad ospitare la sede degli Archivi di Stato di Forlì-Cesena (attualmente in affitto), con spazi dedicati all’Archivio comunale, distrutto dall’alluvione del maggio scorso, e in parte a studentato universitario (da 70 a 150 posti letto), diventando un centro polifunzionale culturale innovativo e un luogo di aggregazione per la cittadinanza, compreso un piccolo cinema-teatro. E’ quanto prevede l’accordo istituzionale sottoscritto nel salone comunale, venerdì, dal ministro Sangiuliano, dalla direttrice dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme e dal sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori.

“Questo progetto – spiega Sangiuliano - trasforma in un’opportunità la triste vicenda dell’alluvione, che danneggiò gli archivi comunali. In quella occasione il Ministero della Cultura varò l’iniziativa di un euro in più sul biglietto dei musei per finanziare iniziative a favore dei beni danneggiati dall’alluvione. Insieme al Demanio, abbiamo individuato il complesso di Santa Maria a Ripa nel quale, dopo un’accurata rigenerazione, ospiteremo gli archivi comunali e quello statale ma anche spazi per i giovani studenti, sale multimediali, luoghi di ritrovo e incontro. Qualcosa di molto più ampio del mero deposito di carte: uno spazio pubblico per i giovani e i cittadini. Da una tragedia è nata un'opportunità”.

“La firma di oggi rappresenta un sogno che fino a poco tempo fa sembrava impossibile solo pensarlo - ha sottolineato il sindaco Zattini - Con questo accordo, che nasce da una tragedia come l'alluvione, gettiamo le basi per dare nuova vita a un tassello importante del nostro patrimonio architettonico. Tutto è nato dalla visita del ministro Sangiuliano, all'indomani dell'alluvione, in cui ci chiese come aiutarci. Nell’intenzione di noi tutti c’è la volontà di fare dell’ex Convento della Ripa un punto di riferimento per l’intera comunità, un grande spazio innovativo da destinare ad una pluralità di funzioni pubbliche, da quella archivistica a quella turistica e di residenza universitaria. Non un archivio polveroso, ma un luogo di socialità delle persone”.

La Ripa in particolare diventerà un centro di aggregazione, di studio e di scambio, con sale digitalizzate di lettura e consultazione. Il primo passo sarà la progettazione, a cura dei tecnici dell'Agenzia del Demanio, l'agenzia che è e resta proprietaria del grande immobile, ampio 23mila mq. Questo progetto indicherà l'importo necessario per la riqualificazione, che per una struttura così vasta e antica supererà le cospicue somme già disponibili.

“L’accordo di oggi è il primo passo di una collaborazione interistituzionale per la rigenerazione di un immobile dello Stato, che da “vuoto urbano” viene restituito alla cittadinanza come centro polifunzionale gestito in modo del tutto innovativo: sale di consultazione e sale digitali saranno disponibili per i visitatori e la presenza di residenze universitarie aggiungerà un elemento di vivacità e inclusione, contribuendo a creare un ambiente urbano più vibrante e aperto. Un luogo che da secoli fa parte dell’identità della Città, monastero e poi caserma pieno di segreti, viene riqualificato per essere riscoperto e vissuto da cittadini e turisti, prioritariamente come luogo di cultura”, commenta la direttrice del Demanio Alessandra dal Verme.

Conclude Sangennaro: “Continuerò a seguire con attenzione e determinazione questo progetto e conto di inaugurarlo quando sarò ancora ministro. Vado spesso sui territori, convinto che la cultura non appartenga solo a poche città iconiche, ma che debba essere presente in tutte le città della nazione, in quanto è una componente della qualità della vita dei cittadini”.

Cenni storici

L’Ex Convento di Santa Maria della Ripa-ex Caserma Monti è un bene di demanio storico-artistico (circa 23.700 mq), edificato a partire dal 1474 e trasformato in caserma nel 1797. La parte monumentale è sviluppata principalmente su via della Ripa, dove si accede al nucleo originario del monastero articolato attorno ad un chiostro, circondato da un porticato con volte a crociera. Sotto gli edifici un tempo adibiti a cucine sono stati rintracciati resti di una villa romana a quattro metri di profondità ed è stato recuperato un mosaico di pregio. Risalgono invece agli anni ‘60 i cinque magazzini realizzati nell'ex area degli orti. .

I fabbricati minori, ubicati a ridosso del perimetro della proprietà, sono edifici in pietra con tetti a doppia falda tessuti con travi di legno, e sono privi di requisiti storico-artistici come quelli di servizio adiacenti al muro di recinzione. Fino al 1995 ospitò il Distretto Militare, un ufficio dell'amministrazione militare competente per le allora province di Forlì e di Ravenna. L’immobile è stato formalmente dismesso dal Ministero della Difesa nel 2007 ed è passato al Demanio. Fino al 2021 è “sopravvissuta” la residenza di una famiglia negli ex alloggi di servizio, con accesso autonomo da via Giovine Italia, poi anche qui un cedimento strutturale ha portato all'inagibilità.