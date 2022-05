Esplode il caldo, è corsa al mare: ma c'è chi teme la prova costume, si punta allo 'sgonfiamento' con la dieta mediterranea

Primo fine settimana di caldo e mare per i forlivesi: temperature stazionarie che hanno toccato punte di quasi 30°. La voglia di sole e mare ha convinto i cittadini a spostarsi verso le località balneari e ad affollarne gli stabilimenti. Particolarmente vissuto, l’orario dell’aperitivo, che, dopo due anni di “ferma” per il Covid, ha visto protagonista musica e cibo. Quasi un italiano su due (44%) però, teme quest’anno la prima prova costume a causa dell’eccesso di peso, maturato per le abitudini alimentari sbagliate ma anche per l’inattività forzata legata ai lunghi mesi di restrizioni e lockdown per la pandemia Covid. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat diffusa in occasione del primo week end segnato dall’arrivo del grande caldo. "Un appuntamento atteso – evidenzia Coldiretti – per trascorrere il proprio tempo libero in costume e godersi i vantaggi dell’innalzamento repentino della colonnina di mercurio con l’anticipo di estate, nonostante il fisico un po’ appesantito. Se il sovrappeso interessa il 33% della popolazione italiana adulta c’è un ulteriore 11,4% che ha problemi di vera e propria obesità".

Una situazione che ha costretto molti italiani ad approfittare della fine delle restrizioni all’ingresso in palestre e piscine, ma anche ad adottare con il ritorno alla normalità un regime alimentare di recupero e “sgonfiamento”.“Se è scontro tra le diverse proposte dei dietologi per affrontare il sovrappeso - commenta Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena -, sono invece unanimemente riconosciuti i benefici della dieta mediterranea, con frutta, verdura, pane, pasta, olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari. Non a caso la dieta mediterranea si è classificata come migliore dieta al mondo del 2022 davanti alla dash e alla flexariana, sulla base del best diets ranking elaborato dal media statunitense U.S. News & World’s Report’s, noto a livello globale per la redazione di classifiche e consigli per i consumatori.

"Una vittoria ottenuta – rileva Bernabini – grazie agli effetti positivi sulla longevità e ai benefici per la salute, tra cui proprio la perdita e il controllo del peso, oltre a salute del cuore e del sistema nervoso, prevenzione del cancro e delle malattie croniche, prevenzione e controllo del diabete. La consapevolezza di questo primato ci spinge ad organizzare nel nostro mercato di Viale Bologna 75 a Forlì, momenti di condivisione e spiegazione dell’importanza degli acquisti sani e del cibo genuino nella vita di tutti. “Yoga al mercato” è una rassegna di appuntamenti dedicati al benessere fisico e mentale con un programma riservato alla cura di sé, al relax ed alla depurazione dell’organismo: una preziosa iniziativa supportata direttamente dalle aziende agricole aderenti al nostro marchio. I Sabati mattina di Maggio a partire dalle ore 10.30 Franca, Maestra di Yoga, illustra i benefici della disciplina, introducendo i partecipanti agli esercizi base ed al termine della mattinata, i produttori di Campagna Amica presentano i cibi a km0, importanti per depurare l’organismo, consigliando ricette adatte a mantenere intatti i principi nutritivi e ad esaltarne il sapore. Tutti gli allievi assaggiano le primizie in una deliziosa degustazione all’insegna della stagionalità e del cibo buono".

"Il primo appuntamento di sabato scorso ha raccolto adesione ed entusiasmo sia tra i cittadini forlivesi che tra i consumatori del mercato. Abbiamo già un gran numero di iscrizioni per il prossimo incontro (sabato 21 Maggio) e prevediamo “il tutto esaurito” entro mercoledì. Un’occasione da non perdere per accrescere la presa di coscienza del corretto stile di vita e adottare un consumo di cibi sani e genuini a km0", conclude Alessandro Corsini, direttore di Coldiretti Forlì-Cesena. Il primo posto nella classifica mondiale delle diete, per la Dieta Mediterranea, traina anche l’export che nel 2022 fa segnare un balzo record del 21,6% secondo l’analisi della Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero relativi ai primi due mesi del 2022. Un dato che migliora addirittura il primato registrato nel 2021 con il valore delle esportazioni di cibo tricolore che hanno raggiunto la cifra di 52 miliardi. Per informazioni e per tutte le novità sulle iniziative del Mercato è possibile consultare la pagina Facebook Campagna Amica Forlì-Cesena oppure scrivere a agrimercato.fc.rn@coldiretti.it o contattare via Whatsapp il 366 7660048.