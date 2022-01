Provincia, videoconferenza con gli studenti. Dalla questione riscaldamento alla messa in sicurezza dell'Iti Marconi

Mercoledì 24 gennaio, il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, insieme alla vicepresidente con delega all'Edilizia scolastica, Valentina Ancarani, hanno incontrato, in videoconferenza, i componenti la Consulta degli studenti. Nel corso dell'incontro la Consulta degli studenti, organismo istituzionale su base provinciale composto da due studenti eletti dagli iscritti di ogni istituto secondario superiore della provincia, affiancata dalla Prof.ssa Lorena Foschi dell’Ufficio scolastico regionale, ha rappresentato le criticità esistenti in alcuni edifici scolastici. Il Presidente Enzo Lattuca e la vicepresidente Valentina Ancarani hanno rassicurato gli studenti sul fatto che l'Amministrazione provinciale stia lavorando, in linea con quanto fatto in questi ultimi anni, per dare soluzioni concrete alle criticità comunicate dalla Consulta anche attraverso modalità innovative.

Gli uffici tecnici provinciali, infatti, sono impegnati, in particolare, per dare risposta alla continua esigenza di ulteriori spazi scolastici, al problema della minuta manutenzione e alla questione relativa al riscaldamento di alcuni edifici scolastici ormai datati. Lattuca e Ancarani, poi, hanno comunicato agli studenti l'elenco degli interventi attualmente in corso e quelli per i quali l'Ente è in procinto di aggiudicare i lavori entro il 2022 e che riguardano sia edifici di proprietà provinciale sia quelli in gestione. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria già in corso hanno ricordato la realizzazione della nuova palazzina dell'Istituto Agrario di Cesena e l'adeguamento sismico dell'Ex Oliveti di Forlì, oltre ad interventi di anti sfondellamento dei solai degli Istituti Serra e Pascal di Cesena, dell'IT Agnelli di Cesenatico e del Liceo Canova di Forlì.

Nell'anno in corso, inoltre, verranno aggiudicati i lavori per il miglioramento sismico dell'Istituto Pascal e della relativa Palestra di Cesena, la messa in sicurezza dei solai dell'ITI Marconi di Forlì, la realizzazione della nuova palestra e degli spogliatoi dell'ITAER Baracca di Forlì, il miglioramento sismico delle palestre del Centro Studi Allende di Forlì, la nuova palazzina sempre nel centro Studi Allende e la manutenzione straordinaria delle coperture dell'IT Serra di Cesena. Il Presidente Lattuca ha, poi, sottolineato il fatto che alcuni interventi di manutenzione straordinaria verranno realizzati con importanti finanziamenti in particolare nell'ambito del PNRR. Infine per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sono state indicate le convenzioni a cui l'Ente ha già aderito (Manutenzione Verde e "piccola"manutenzione edile) e quelle alle quali la Provincia intende aderire nei prossimi due anni per impianti antincendio, ascensori e appena possibile manutenzioni impianti. Il Presidente Lattuca ha invitato i rappresentanti della Consulta degli studenti ad incontrarsi nuovamente ad aprile per un aggiornamento.