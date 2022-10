Bidentina, oltre 500 metri di pedalata sicura: completata la ciclabile di San Colombano

Sono stati completati i lavori di rifacimento della pista ciclabile lungo la Provinciale 4 del Bidente nella frazione di San Colombano. La pista ciclabile, lunga circa 550 metri, collega in sicurezza Via dell'Artigianato a Via Francesconi. I lavori sono stati finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con fondi del progetto “Bike to work” e per una piccola parte con risorse comunali.

Il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai Lavori Pubblici ed all’Ambiente Filippo Santolini esprimono "grande soddisfazione per il completamento di questi interventi di mobilità sostenibile a San Colombano che rendono fruibili e più sicuri i collegamenti per i residenti della frazione".