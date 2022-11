Provinciale Bidentina, asfaltato il marciapiede nella frazione di Gualdo

E' stato completato nei giorni scorsi il rifacimento della pavimentazione del marciapiede ammalorato esistente stradale lungo la S.P.4 del Bidente in corrispondenza dell'abitato della Frazione di Gualdo. L’intervento, molto sentito dai residenti che ne richiedevano la riasfaltatura, ha consentito di ripristinare la funzionalità del marciapiede. Il Sindaco Roberto Cavallucci e l'Assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini si dicono soddisfatti per la realizzazione di questa piccola ma importante opera che consentirà nuovamente ai residenti della nostra frazione di muoversi in sicurezza.