Pubblicato il bando per le attività sociali dei "forlivesi nel mondo"

È pubblicato con scadenza al 30 novembre 2020 il bando del Comune per la concessione di contributi per iniziative e progetti per l'anno 2021, in materia di relazioni internazionali. Al bando possono partecipare soggetti aventi la residenza o la sede legale nel Comune di Forlì, per iniziative o attività senza fini di lucro da svolgersi nel territorio comunale o in paesi esteri. “Con questo bando vogliamo promuovere e riconoscere il valore e la specificità dei Forlivesi nel mondo – spiega l’assessore con delega alle politiche internazionali Valerio Melandri -. La cultura della solidarietà, l'attività di volontariato, lo sviluppo dell'integrazione economica e la creatività economica, politica, ambientale e scientifica in ambito internazionale sono i punti di forza di questo bando che mira a concedere contributi a favore di persone, enti pubblici o privati che volgono lo sguardo e l’impegno al segmento dell’internazionalità.”



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.